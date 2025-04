Salvato all’ultimo istante: il coraggio degli agenti che evitano una tragedia alla stazione di Rimini

Una drammatica vicenda, che stava per sfociare in tragedia, si è risolta grazie alla tempestività e al coraggio di due agenti delle Volanti, che domenica pomeriggio hanno salvato un uomo intento a togliersi la vita alla stazione ferroviaria di Rimini. Il protagonista della storia è un 50enne riminese che, nella sua disperazione, aveva deciso di porre fine alla sua sofferenza, recandosi al binario con l’intenzione di gettarsi sotto il primo treno in transito.

L’uomo, ben vestito e apparentemente tranquillo, camminava lungo la banchina, oltrepassando la linea di sicurezza, fissando l’orizzonte come se stesse aspettando l’arrivo della fine. Una scena che ha allarmato i passanti e che, fortunatamente, è stata segnalata in tempo dalla Sala operativa della questura.

Arrivati sul posto, i due poliziotti hanno subito intuito la gravità della situazione. In pochi secondi, con sangue freddo, hanno deciso di intervenire. Senza indugi, si sono avvicinati al soggetto, cercando di attirare la sua attenzione con un grido che potesse distoglierlo dall’intento suicida. Un piccolo ritardo, ma sufficiente per permettere loro di afferrarlo per la giacca prima che l’uomo compisse il gesto estremo.

Il 50enne, sorpreso dalla rapidità dell’intervento, ha reagito con un pianto incontenibile. In lacrime, ha raccontato ai poliziotti di come si sentisse sopraffatto dalla solitudine e di come avesse già tentato, in passato, di togliersi la vita, ma mai con tanta determinazione. La sua ammissione di disperazione ha lasciato spazio, però, a un barlume di speranza, mentre gli agenti lo tranquillizzavano, rassicurandolo fino all’arrivo dei soccorsi.

Il suo salvataggio è stato un gesto che ha scongiurato quella che sembrava una tragedia inevitabile, guadagnandosi i ringraziamenti di chi era presente alla stazione. In pochi istanti, l’uomo è stato affidato alle cure dei medici del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale per un periodo di osservazione.

La prontezza di spirito degli agenti delle Volanti ha evitato che il dramma si consumasse sotto gli occhi di molti, trasformando quello che poteva essere l’ennesimo episodio tragico in una testimonianza di speranza e di umanità. Un intervento che merita di essere celebrato come un esempio di coraggio e dedizione, un segno che, a volte, bastano pochi secondi per cambiare il corso di una vita.