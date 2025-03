Salvini sul Processo Open Arms: “Non mollo, avanti fino alla Cassazione”

Il processo Open Arms contro Matteo Salvini ha raggiunto un nuovo punto di svolta, con la procura di Palermo che ha richiesto sei anni di reclusione per il leader della Lega. Salvini è accusato di aver trattenuto 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell’agosto del 2019, quando era ministro dell’Interno. Durante un intervento televisivo su Quarta Repubblica, Salvini ha ribadito la sua decisione di non accettare il patteggiamento, convinto di aver difeso i confini italiani e la sicurezza del Paese. Ha dichiarato di essere pronto a portare il caso fino alla Corte di Cassazione, sicuro della propria innocenza.

I magistrati, nella loro requisitoria, hanno contestato la decisione di Salvini di chiudere i porti, considerata una violazione dei diritti umani. Secondo i pm, la terraferma era l’unico “luogo sicuro” in cui i migranti avrebbero dovuto essere fatti sbarcare, in linea con il diritto internazionale sui salvataggi in mare?(

Salvini, dal canto suo, ha sottolineato che il blocco degli sbarchi faceva parte del mandato politico che gli era stato affidato dagli elettori, per proteggere i confini nazionali e contrastare l’immigrazione irregolare?(

La vicenda ha scatenato forti reazioni politiche. Giorgia Meloni ha espresso piena solidarietà a Salvini, definendo la richiesta di condanna un precedente pericoloso. Meloni ha dichiarato che difendere i confini non può essere considerato un crimine, e ha accusato le opposizioni di strumentalizzare la giustizia per colpire il governo?(

Al contrario, Elly Schlein del PD ha criticato duramente l’intervento della premier, sottolineando l’importanza di mantenere separati i poteri esecutivo e giudiziario?(

Nel frattempo, la Lega ha organizzato una serie di mobilitazioni in sostegno del suo leader, culminando nel tradizionale raduno di Pontida del 6 ottobre. Durante questo evento, il partito ribadirà il proprio impegno nella difesa della sovranità nazionale e dei confini italiani?(

Anche a livello internazionale, Salvini ha ricevuto il sostegno di alleati come il premier ungherese Viktor Orbán, che lo ha definito “il patriota più coraggioso d’Europa”?(

Mentre il processo continua, Salvini ha ribadito la sua determinazione a combattere fino alla fine, convinto che la giustizia prevarrà.