San Clemente e Sant’Andrea in Casale. Festa di inizio estate dall’11 al 15 giugno 2025

Il parroco don Francesco Fronzoni “la festa nasce nel 2022 per proporre qualcosa di nuovo oltre alle solite feste parrocchiali con lo scopo di proporre 5 giornate di festa per fare comunità passando dallo sport alla musica e tanto altro con uno sguardo rivolto a Gesù che è il centro della vita cristiana”

Si inizierà mercoledì 11 Giugno con un triangolare di calcio alle ore 19.30 alla memoria di Severino Tamagnini fra Real San Clemente, Real Morciano e Gemmano.

Giovedì 12 Giugno alle ore 21 la rassegna dei cori parrocchiali “Metti in Circolo il tuo Coro” serata di condivisione con 7 cori parrocchiali

Venerdì 13 Giugno alle ore 21 il contest musicale per cantanti emergenti presentato da Mirco e Dibla di Romagna got talent. Con due ospiti importanti i the Ironsides e Arianna Meliffi della Consolini Volley

Sabato 14 Giugno il concerto dei Minerva alle ore 21

Venerdì e Sabato dalle ore 19 sarà aperto anche lo stand gastronomico

Pesca di Beneficenza e Mercatino dei bambini

Domenica 15 Giugno Messa Comunitaria alle ore 11.15 al parco di San Clemente e a seguire pranzo di condivisione e pomeriggio di giochi a cura di Nicoletta and Friends