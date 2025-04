San Clemente ospita il confronto tra realtà culturali locali e l’Assessore Gessica Allegni

San Clemente “presta” il proprio palcoscenico, quello del Teatro Giustiniano Villa, per dare voce al confronto tra le tante realtà culturali presenti nella zona a sud della provincia e l’Assessora regionale, Gessica Allegni.

L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca collaborazione e con l’obiettivo di esaminare più da vicino il grande patrimonio che le compagnie teatrali, le associazioni e i singoli artisti di tutto il territorio della Valconca esprimono e mettono a disposizione per l’arricchimento e il consolidamento di un’offerta oltremodo prestigiosa rivolta all’intera realtà riminese, ha visto il Comune di San Clemente nel ruolo di ente ospitante assieme a Città Teatro nelle vesti di coordinatore. Tra i partecipanti, accanto all’Assessora regionale Allegni, anche la consigliera regionale Emma Petitti, che ha fortemente voluto questo incontro, la Sindaca Mirna Cecchini, il Presidente dell’Unione Valconca, Giorgio Ciotti, sindaci e amministratori. Il dibattito si è sviluppato su una duplice direttrice: mettere in luce i punti di forza che già esistono e contribuiscono a far sì che le realtà operanti siano ben riconosciute, apprezzate e soprattutto sostenute e incentivate nel proseguire la loro azione di forte legame con le comunità; sviscerare le criticità esistenti e far fronte ad eventuali problematiche, pure di natura economico-organizzativa, in previsione delle future programmazioni e proposte da produrre sul campo. La particolare disponibilità mostrata dall’Assessora Allegni a mettersi in contatto diretto con gli attori protagonisti della scena culturale locale e la sensibilità della stessa rappresentate istituzionale nell’ascoltare e valutare le numerose istanze formulate, hanno portato a tracciare un quadro piuttosto esauriente dello stato dell’arte – con picchi d’indubbia eccellenza -; nonché gettare le basi di una connessione ancora più stretta e profittevole in entrambe le direzioni, così da garantire continuità nel tempo.

Comunicato stampa