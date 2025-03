San Clemente. Playoff di terza categoria di calcio a undici: insulti sessisti contro arbitro donna. Sanzioni e tre partite a porte chiuse

Domenica scorsa, a San Clemente, nel playoff di terza categoria di calcio a undici tra Polisportiva Fontanelle (squadra di Riccione) e Asd Latino (squadra di Rimini) si sono registrate tre espulsioni, polemiche e insulti sessisti nei confronti dell’arbitro, una donna di 48 anni appartenente all’AIA sezione di Rimini. Il Latino è stato sanzionato con una multa di 500 euro e tre partite casalinghe a porte chiuse per il comportamento dei tifosi durante la partita. In campo sono stati espulsi due giocatori del Latino e il presidente della squadra, Andrea Dalpiano, si è scusato pubblicamente con l’arbitro e ha dichiarato di valutare un ricorso contro la sanzione. La 48enne è un arbitro esperto già vittima in passato di un’aggressione fisica durante una partita.