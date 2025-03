San Giorgio di Piano (BO), 30enne arrestato per rapina impropria e aggressione: minaccia e colpisce un addetto alla sicurezza

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno arrestato un 30enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di tentata rapina impropria e aggressione. L’episodio è avvenuto all’interno del supermercato “Coop” di via Pirotti, dove l’uomo, dopo essersi aggirato tra le corsie con fare sospetto, ha sottratto quattro confezioni di formaggio dal banco degli alimentari, occultandole sulla sua persona.

Ignorando le casse, il 30enne si è diretto verso l’uscita, ma è stato prontamente fermato da un addetto alla sicurezza che lo aveva seguito durante il suo comportamento sospetto. In risposta, l’aggressore ha reagito violentemente, colpendo l’uomo con calci e pugni, dando vita a una colluttazione che è stata placata solo grazie all’intervento di alcuni clienti presenti nel supermercato.

I Carabinieri, allertati tempestivamente, sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno arrestato l’aggressore, che ha continuato a manifestare uno stato di agitazione anche davanti alle forze dell’ordine, offendo l’addetto alla sicurezza con frasi minacciose e razziste. La merce rubata, del valore commerciale di circa 110 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato.

Portato in caserma, il 30enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo. Al termine del rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato e l’uomo condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a essere trasferito alla Casa Circondariale “Rocco D’Amato”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.