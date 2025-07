San Giovanni in Marignano, al via i lavori all’Ufficio Postale per il progetto Polis

Partiranno domani, venerdì 25 luglio, i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di San Giovanni in Marignano, situato in via Gobetti 2, nell’ambito del Progetto “Polis” di Poste Italiane. Lo annuncia la stessa azienda, che spiega come l’intervento abbia l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e dell’accoglienza al pubblico, con una trasformazione orientata alla digitalizzazione e alla semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Durante la prima fase dei lavori, dal 25 al 31 luglio, l’ufficio sarà temporaneamente trasferito presso la sede postale di Pianventena, in piazza Chiesa Pianventena 11. Quest’ultima sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

A partire da venerdì 1° agosto, e fino alla conclusione dell’intervento, il servizio sarà garantito presso un container attrezzato con sportello e ATM Postamat attivo 24 ore su 24, posizionato nello stesso indirizzo di via Gobetti 2. L’orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

«Al termine dei lavori – informa Poste Italiane – l’ufficio postale di San Giovanni in Marignano sarà più accogliente e trasformato in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione».

Il progetto Polis, promosso a livello nazionale da Poste Italiane, punta a rendere gli uffici postali dei veri e propri punti di riferimento sul territorio, in grado di offrire non solo servizi postali e bancari, ma anche numerosi servizi della PA in forma digitale, a beneficio soprattutto dei cittadini residenti nei comuni di dimensioni medio-piccole.