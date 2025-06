San Giovanni in Marignano, al via il corso “Teatro Comico all’Italiana” per attori professionisti

È ufficialmente iniziato a San Giovanni in Marignano il corso di formazione per attori “Teatro Comico all’Italiana”, un percorso intensivo dedicato alla tradizione della comicità teatrale nazionale, tra maschere in cuoio, improvvisazione e grandi maestri di scena.

Il progetto, ideato dal Teatro Europeo Plautino, in collaborazione con Irecoop Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fondo Sociale Europeo Plus (Operazione Rif. PA2024-23085/RER, DGR 2287/2024), è partito il 26 maggio 2025 e coinvolge 14 partecipanti selezionati da tutta l’Emilia-Romagna.

140 ore di formazione tra teoria, pratica e scena

Il corso si articola in 140 ore di lezioni tra approfondimenti teorici e laboratori pratici, ospitati in due luoghi simbolo della cultura marignanese: il Teatro Massari, gestito dallo stesso Teatro Europeo Plautino, e il Centro Giovani di via Macello.

L’obiettivo è formare attori professionisti nella recitazione comica, attraverso lo studio della drammaturgia del teatro comico italiano, l’utilizzo delle maschere teatrali, le tecniche di improvvisazione e la padronanza dei tempi comici. Una formazione a tutto tondo che unisce tradizione plautina e linguaggi contemporanei, valorizzando uno degli stili teatrali più rappresentativi della cultura italiana.

Maschere in cuoio e maestri del palcoscenico

Tra i momenti più affascinanti del percorso, il laboratorio condotto dal maestro artigiano Andrea Cavarra, fondatore di Zorba Officine Creative e direttore dell’Atelier della Maschera di Milano, che ha guidato gli allievi nella costruzione artigianale di maschere in cuoio, vero e proprio simbolo della commedia dell’arte. Ogni partecipante potrà portare con sé la propria creazione, frutto di tecnica, creatività e cultura.

Il corpo docente è formato da figure di spicco del teatro italiano:

Giorgia Penzo (Città Teatro) e Fabio Mangolini (Cornucopia Performing Arts Labs), esperti nella storia e uso della maschera scenica

Andrea Mazzacavallo , specialista dell’ uso espressivo della voce

Angela Del Magno, docente di espressione corporea

Il direttore del corso, Cristiano Roccamo, guida l’intero percorso con l’obiettivo di individuare la “cifra comica” personale di ogni attore, aiutandoli a creare drammaturgie originali che culmineranno in una vera messa in scena pubblica.

Il debutto sul palco durante la Notte delle Streghe

I frutti di questo intenso lavoro formativo saranno presentati dal 19 al 23 giugno sul palcoscenico del Teatro Massari, durante le serate della suggestiva Notte delle Streghe, manifestazione di punta del cartellone culturale di San Giovanni in Marignano. Gli allievi-attori metteranno in scena spettacoli comici originali, nati direttamente dal percorso formativo appena concluso.

Un’opportunità per attori e per il territorio

Il corso “Teatro Comico all’Italiana” rappresenta una grande occasione di crescita professionale per chi desidera trasformare la passione per la comicità in un mestiere. Al tempo stesso, conferma San Giovanni in Marignano come polo culturale in fermento, capace di unire formazione, creatività e valorizzazione del territorio attraverso il teatro.