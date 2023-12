San Giovanni in Marignano. Appello del comune per ritrovare l’anziano Giovanni Pangrazi

Il Comune di San Giovanni in Marignano ha segnalato sulla sua pagina Facebook la scomparsa del signor Giovanni Pangrazi, 87 anni, avvenuta ieri. La comunità e le autorità locali sono in allerta e si stanno mobilitando attivamente per le ricerche.

Il signor Pangrazi è stato visto l’ultima volta indossando un giubbotto grigio scuro, pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive. Si ritiene che possa trovarsi nelle zone di San Giovanni vicino al cimitero, Riviera horses o nel centro.

Le forze dell’ordine, incluse le squadre dei vigili del fuoco con unità cinofile specializzate e il personale della protezione civile, sono state allertate e stanno conducendo un’operazione di ricerca su vasta scala. Per coordinare le operazioni è stato allestito un furgone dell’Unità Crisi Locale (Ucl).

Il comune ringrazia tutte le forze dell’ordine e i volontari che si sono prontamente attivati per le ricerche. Si fa appello a chiunque possa avere informazioni o avvistamenti del signor Pangrazi di contattare immediatamente i Carabinieri al numero 112.

La scomparsa del signor Pangrazi ha suscitato grande preoccupazione nella comunità, con speranze di un rapido e sicuro ritrovamento.