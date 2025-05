San Giovanni in Marignano: la festa della scuola si trasforma in un laboratorio di cittadinanza ecologica

La sostenibilità entra nel cuore della festa. Sabato 31 maggio, l’allegra cornice di “Scuola in Festa”, tradizionale evento dedicato agli alunni e alle famiglie della scuola primaria di via Pianventena, si arricchisce di una novità dal valore civico ed ecologico. Il Gruppo Hera, in sinergia con l’amministrazione comunale, attiverà un punto straordinario di raccolta per i rifiuti ingombranti, proprio all’esterno della scuola.

Un gesto concreto che va oltre l’intrattenimento e coinvolge attivamente la cittadinanza nel percorso verso una gestione più consapevole dei rifiuti. Non si tratta solo di un’opportunità logistica: la possibilità di smaltire oggetti voluminosi in modo corretto, con il supporto di un operatore Hera, si trasforma in un atto educativo rivolto a grandi e piccoli.

Il messaggio è chiaro: anche le feste possono essere occasioni per rafforzare la cultura del rispetto ambientale e della responsabilità condivisa. Anziché relegare la sostenibilità a iniziative isolate, la si intreccia alla vita quotidiana della comunità, là dove crescono i cittadini di domani.

Ma le novità non finiscono qui. In accordo con il Comune, Hera ha annunciato che il punto di raccolta per rifiuti ingombranti verrà trasferito stabilmente in una nuova sede: il parcheggio di via Gobetti. Il servizio sarà disponibile ogni sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 18:30, offrendo ai residenti un’alternativa più comoda rispetto alla precedente ubicazione in via dell’Artigianato.

Un piccolo cambiamento, una grande direzione: quella di un territorio che punta a crescere unendo festa, educazione e impegno per l’ambiente.