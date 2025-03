San Giovanni in Marignano. La notte delle Streghe dal 19 al 23 giugno l’edizione 2025.

L’oro il tema scelto per colorare la festa.

Sarà una Notte delle Streghe dai colori dell’oro quella in programma dal 19 al 23 giugno nel borgo di San Giovanni in Marignano. L’Amministrazione comunale ha deciso le date e il tema della prossima edizione facendo una scelta precisa in due direzioni: portare l’evento sul grande palcoscenico de La Notte Rosa e tematizzarlo nei colori e nel concept.

“La Notte delle Streghe ha il suo climax nella notte di San Giovanni, quella tra il 23 e il 24 giugno – commenta l’assessora al turismo e alla cultura Federica Cioppi – una notte che arriva dopo 5 giorni di spettacoli, scenografie urbane, mercatini e stand enogastronomici, decine di appuntamenti che a ogni edizione caratterizzano il grande evento che celebra il solstizio d’estate. La scelta di Visit Romagna di far coincidere il week-end della Notte Rosa con l’inizio della bella stagione non poteva non incontrare La Notte delle Streghe, che contribuirà così ad arricchire con i suoi contenuti il programma del capodanno dell’estate e nel contempo avrà su di sè ancor più attenzione del pubblico e dei media grazie a una promozione d’eccezione”.

L’amministrazione comunale ha già incontrato le realtà marignanesi che da anni contribuiscono in maniera fondamentale all’organizzazione de La Notte delle Streghe, condividendo il tema dell’edizione 2025.

“Abbiamo scelto come elemento tematico della prossima edizione l’oro di San Giovanni – prosegue l’assessora Cioppi. L’oro è il colore del grano, che a giugno è al suo massimo splendore, coniuga il granaio dei Malatesta con l’elemento magico che gli alchimisti ricercano combinando metalli meno preziosi”.

L’oro sarà il colore delle scenografie urbane, dei costumi, dell’intera immagine coordinata dell’evento e l’amministrazione comunale invita fin d’ora tutti gli attori protagonisti della manifestazione a declinare queste linee guida in ogni attività, dagli stand alle vetrine alle installazioni artistiche. Anche per questa edizione sarà attivo il gruppo di lavoro formato dall’amministrazione comunale, la direzione artistica, lo staff comunicazione, gli scenografi, il tessuto associativo e i volontari.

A questo proposito sul sito web del Comune è stato pubblicato l’avviso relativo alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di coordinamento e gestione artisti e spettacoli per le edizioni 2025/2027 e presto sarà on line quello dedicato al mercato.