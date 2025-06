San Giovanni in Marignano. L’oro di San Giovanni brilla su La Notte delle Streghe: il Rito del fuoco del 23 giugno ha chiuso un’edizione da incorniciare

Oltre ogni aspettativa l’affluenza nei cinque giorni di festa: migliaia di persone hanno animato il borgo tra spettacoli, stand gastronomici, locali e mercatini.

Un’edizione segnata dalla partecipazione, dall’energia e dalla bellezza condivisa di un rituale che unisce tradizione e contemporaneità.

San Giovanni in Marignano, 24 giugno 2025 – Ha chiuso come da tradizione con il suggestivo Rito del fuoco la cinque giorni de La Notte delle Streghe, cinque serate straordinarie che hanno trasformato il borgo di San Giovanni in Marignano in un palcoscenico diffuso, con artisti internazionali e performance itineranti, esperienze immersive, mercatini, buon cibo e un colpo d’occhio spettacolare dato dalle migliaia di persone che ogni sera hanno scelto di esserci.

La festa è cominciata con una grande novità: la presenza della madrina. Giovedì 19 giugno a inaugurare l’edizione 2025 è stata una splendida Martina Colombari che, indossando un abito di Alberta Ferretti scelto per l’occasione, ha salutato emozionata il pubblico che l’ha accolta con calore e affetto.

Da quel momento in poi è stato un crescendo di emozioni, partecipazione ed entusiasmo. Posti esauriti ad ogni replica degli spettacoli (20 compagnie per 55 appuntamenti), stand gastronomici affollati fin dal tardo pomeriggio, locali, bar, ristoranti hanno lavorato a pieno ritmo, mentre le attività commerciali, molte delle quali con proposte tematiche ispirate all’evento, hanno registrato un flusso costante di visitatori e curiosi, così come le tante esperienze da vivere nei diversi angoli del borgo, capaci di coinvolgere e sorprendere visitatori di ogni età.

Ha superato infatti ogni aspettativa il pubblico arrivato nei cinque giorni di festa – si stimano oltre 50.000 persone – con il centro storico che si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto, dove ogni angolo raccontava una storia, coinvolgendo migliaia di persone e moltissimi giovani che ogni sera hanno invaso di energia lo spazio Caronte.

Un’edizione segnata dunque da una partecipazione straordinaria, che ha incontrato il cammino de La Notte Rosa, arricchendo l’offerta dell’intera riviera e portando nel borgo un flusso continuo di turisti, anche grazie al servizio navette e al trenino attivati per l’occasione.

Il tema di quest’anno, l’oro di San Giovanni, è stato accolto con entusiasmo e interpretato con sorprendente creatività dalle realtà marignanesi: dalle scenografie agli abiti e ai make-up, passando per oggetti preziosi creati ad hoc e perfino gusti di gelato, ogni dettaglio ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente, grazie anche all’impegno dei tanti volontari (oltre 500), figuranti, commercianti, associazioni.

Il gran finale con la parata e il Rito del fuoco della notte di San Giovanni, lunedì 23 giugno, ha sancito ancora una volta il valore simbolico e comunitario di un evento che, da oltre trent’anni, rappresenta l’identità più autentica di questo territorio.

“Ancora una volta La Notte delle Streghe ha saputo dare il meglio di sé – commenta la sindaca Michela Bertuccioli – regalandoci cinque giorni intensi, emozionanti e partecipati. Abbiamo visto un borgo vivo, accogliente, pieno di energia, che ha saputo raccontarsi con autenticità e creatività, grazie al lavoro di squadra messo in campo dall’amministrazione comunale insieme alla direzione artistica e scenografica, alle associazioni e alle attività economiche, ai volontari e ai tanti protagonisti di un evento che trova in questo innesco unico e virtuoso la sua vera alchimia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa magia, le migliaia di persone che hanno scelto di venire a trovarci, la protezione civile, gli addetti alla sicurezza e tutte le forze dell’ordine che sono state al nostro fianco per garantire a migliaia di ospiti di divertirsi in totale serenità”.

“Il successo di questa edizione ci spinge a fare ancora di più – aggiunge l’assessora al turismo e cultura Federica Cioppi – e a continuare a investire nella valorizzazione dei nostri tratti distintivi. La Notte delle Streghe è un evento che a ogni edizione riesce a sorprendere e a far innamorare migliaia di persone, un appuntamento che ha radici nella nostra storia ma lo sguardo al futuro, capace di tenere insieme il valore della tradizione con nuove forme d’arte, dalla fotografia al teatro, dalle installazioni artistiche fino all’internazionalità del progetto Casa Motus. In questo senso l’evento si conferma uno straordinario strumento di marketing territoriale: promuove l’identità di San Giovanni in Marignano esaltandone l’unicità, valorizza l’autenticità e le tipicità locali, rappresenta un’occasione eccezionale per raccontarsi a migliaia di persone in una veste accogliente e ad alto valore esperienziale. Un racconto che ha fatto registrare numeri da record anche sui canali social in termini di visualizzazioni, interazioni e condivisioni, che hanno amplificato in maniera esponenziale la visibilità dell’evento e, con essa, quella del borgo e del suo territorio. L’estate marignanese non finisce qui: sono ancora numerosi e invitanti gli eventi in programma per vivere il borgo e le occasioni speciali che sa offrire”.

La Notte delle Streghe è un evento organizzato dal Comune di San Giovanni in Marignano, con il sostegno di Destinazione Turistica Romagna e la partecipazione di: Banca malatestiana, Rottam ittica, Cubia, Saf, Sarm, Sicim, Gruppo Marcar Concessionaria.