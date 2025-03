San Giovanni in Marignano, sold out per “La Locandiera” che chiude la stagione teatrale del Massari

Si chiude con un grande successo la stagione teatrale del Teatro Massari di San Giovanni in Marignano. Sabato 22 marzo, alle ore 21:00, andrà in scena l’iconica commedia di Carlo Goldoni, “La Locandiera”, con la produzione del Teatro Europeo Plautino e la regia di Cristiano Roccamo. L’opera ha registrato il tutto esaurito già in prevendita a dicembre 2024, tanto che è stata aggiunta una replica alle 18:00, anch’essa sold out.

Il cast vede protagonisti Mauro Ascenzi, Adriano Exacoustos, Fabrizio Pagliaretta ed Elisa Carucci, in una rappresentazione che celebra la maestria di Goldoni nel ritrarre le dinamiche dell’animo umano. La commedia si concentra sulla figura di Mirandolina, una donna indipendente che gestisce una locanda a Firenze, riuscendo a tenere a bada i corteggiamenti degli ospiti grazie alla sua astuzia e al suo fascino. La trama prende una piega interessante quando giunge nella locanda il Cavaliere di Ripafratta, un uomo schivo e scettico verso le donne, il cui cuore diventerà l’oggetto di un gioco di seduzione raffinato da parte di Mirandolina.

“La Locandiera” esplora la forza e l’autodeterminazione del sesso femminile, mettendo in luce il potere di Mirandolina che, pur mantenendo il controllo sulle sue emozioni, si trova a confrontarsi con il conflitto tra ragione e passione. La sua scelta finale di sposare Fabrizio, come indicato dal padre prima di morire, segna il trionfo della ragione sulle impetuose emozioni amorose.

Il regista Cristiano Roccamo ha espresso soddisfazione per il riscontro del pubblico: “La stagione si chiude con una nota positiva, il Teatro Massari è ormai un punto di riferimento per chi desidera scoprire compagnie di qualità che offrono spettacoli di alto livello. L’entusiasmo del pubblico, comprese le scolaresche di Rimini e Pesaro, ci conferma che questa è una stagione record e il nostro impegno continua grazie anche al supporto degli enti pubblici, come il Comune di San Giovanni in Marignano, la Regione Emilia Romagna e, naturalmente, il Teatro Europeo Plautino.”

Con “La Locandiera”, il Teatro Massari conferma il suo ruolo di protagonista nella scena culturale locale, offrendo una stagione ricca di emozioni e di spettacoli apprezzati da un pubblico sempre più affezionato.

Dettagli dell’evento:

Luogo: Teatro Massari, San Giovanni in Marignano

L’ingresso al teatro è riservato agli spettatori con biglietto.