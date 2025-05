San Leo, 20 maggio 2025: Incontro pubblico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili con il progetto CERTIS

Martedì 20 maggio, alle ore 18:30, presso l’Albergo Diffuso di San Leo (via Michele Rosa 59), si terrà l’incontro pubblico “CERTIS non è una comunità energetica qualunque”, un’iniziativa rivolta a cittadini e imprese per presentare il modello di Comunità Energetica Rinnovabile Solidale promosso da Solar Info Community Società Benefit.

L’evento si inserisce nel programma “Rimini Comunità Solare 2035”, promosso dal Centro per le Comunità Solari, e giunge a pochi mesi dalla pubblicazione del nuovo decreto CACER che aggiorna gli incentivi a favore delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo. Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto pari al 40% dei costi ammissibili, finanziati con risorse del PNRR e destinati a progetti attivati nei comuni con meno di 50.000 abitanti.

Nel corso della serata interverranno aziende e realtà impegnate nella transizione energetica, insieme al professor Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari, che sottolinea:

“Siamo felici di continuare a promuovere attività per la transizione energetica. Il progetto CERTIS dimostra che la società civile può fare la differenza. Con gli incentivi estesi a tutti i comuni sotto i 50mila abitanti, è il momento giusto per correre insieme verso un futuro sostenibile, anche nelle aree interne rimininesi.”

L’incontro sarà l’occasione per scoprire le opportunità offerte dalle CER, creare sinergie locali e dare slancio all’autoproduzione di energia pulita e condivisa.