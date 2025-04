San Leo celebra San Francesco con una rievocazione medievale tra musica, spiritualità e poesia

Un tuffo nel Medioevo, tra spiritualità, arte e memoria. Sabato 3 e domenica 4 maggio, il borgo storico di San Leo torna a vestirsi d’antico con il San Francesco Fest, un evento che fonde cultura, musica e riflessione nel cuore della Valmarecchia, in omaggio al legame profondo tra San Francesco d’Assisi e questa terra.

Fu proprio l’8 maggio 1213 che il Poverello d’Assisi, in viaggio tra le montagne del Montefeltro, fece tappa a San Leo per predicare il messaggio di pace e fraternità. Oggi, a oltre otto secoli di distanza, il borgo rende omaggio a quella memoria con una festa che coinvolge cittadini, visitatori e artisti in un percorso esperienziale aperto a tutte le età.

Il programma si articola tra mercatini artigianali, laboratori creativi, musica dal vivo e spettacoli immersivi. Ma il momento più atteso sarà la serata di sabato 3 maggio alle 21, quando nella splendida Cattedrale di San Leo si terrà la recitazione scenica del Cantico delle Creature di San Francesco, nella voce potente e vibrante di Roberta Arduini.

Artista poliedrica di Pesaro, Arduini porterà in scena un estratto dello spettacolo “Echi Antichi nella Voce di Madre Terra”, un viaggio emotivo e spirituale che alterna versi, silenzi e suggestioni sonore in un crescendo catartico. L’evento è curato da AnimaMundi Art APS e sarà accompagnato dai momenti musicali dell’Accademia Distretto della Musica.

Definita dal Cardinale Gianfranco Ravasi come “una realizzazione suggestiva”, l’interpretazione del Cantico diventa qui non solo un omaggio al santo, ma una chiamata alla consapevolezza, in un’epoca dove riscoprire il legame con la Terra e con l’essenza più autentica dell’uomo appare sempre più urgente.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni:

? info@sanleo2000.it

? parr.sanleo@gmail.com