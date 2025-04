San Leo, ritorno al Medioevo nel segno di San Francesco: musica, spiritualità e il Cantico delle Creature nella Cattedrale

Il borgo fortificato più affascinante della Valmarecchia si prepara a immergersi nell’atmosfera del Medioevo per un fine settimana speciale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, che proprio a San Leo predicò l’8 maggio 1213. Una rievocazione storica tra fede, cultura, musica e spiritualità animerà il centro storico con mercatini artigianali, laboratori, spettacoli e momenti di condivisione aperti a tutte le età.

Il punto più alto – in tutti i sensi – di questa edizione sarà l’esibizione di Roberta Arduini, in programma sabato 3 maggio alle ore 21 nella maestosa Cattedrale di San Leo, che domina la rupe leontina e che da secoli rappresenta un luogo sacro e carico di suggestione.

Attrice e performer originaria di Pesaro, Roberta Arduini proporrà un estratto del suo spettacolo “Echi Antichi nella Voce di Madre Terra”, con la recitazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Una performance che si annuncia intensa e coinvolgente, capace di evocare, come scrisse il Cardinale Gianfranco Ravasi, “una realizzazione suggestiva”, e che si carica di significato ancor più profondo nel momento storico in cui il Santo Padre, Papa Francesco, devoto all’assisiate, ha lasciato questo mondo.

Il monologo catartico di Arduini sarà accompagnato da momenti musicali curati dall’Accademia Distretto della Musica, in un crescendo emozionale che condurrà il pubblico in un viaggio sensoriale alla ricerca dell’anima perduta, delle radici comuni e della riconnessione con la Terra, intesa come madre primordiale.

La partecipazione è gratuita, e si prevede una forte affluenza, vista la rilevanza artistica e spirituale dell’evento. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare info@sanleo2000.it o parr.sanleo@gmail.com.

Un’occasione rara per riscoprire, nel cuore del Montefeltro, l’attualità del messaggio francescano e lasciarsi trasportare dalla potenza di parole antiche che parlano ancora oggi alle nostre fragilità.