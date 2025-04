San Marino, volley. La Nazionale Under 18 femminile in partenza per gli Europei SCA di Malta

Mercoledì 9 aprile, la nazionale femminile under 18 di pallavolo partirà alla volta di Malta per partecipare agli Europei SCA (Small Countries Association) di categoria. Il Commissario Tecnico Cristiano Lucchi ha convocato le seguenti giocatrici per l’importante competizione:

Liberi : Arianna Albertini, Virginia Valentini

Palleggiatrici : Giulia Beccari, Camilla Tiezzi

Schiacciatrici : Carlotta Benvenuti, Anna Casali, Allegra Gobbi, Viola Sarasini

Opposti : Sara De Gregorio, Alice Pedrelli

Centrali: Matilde Gasperoni, Giorgia Guerra, Erika Mancini, Lisa Ripa

Ad affiancare Lucchi ci saranno il vice allenatore Andrea Morri e lo scout man Augusto Barrese. Il team manager sarà Marco Gatti, coadiuvato da Federico Valentini. Inoltre, a supporto della squadra, ci sarà anche l’arbitro internazionale Riccardo Ragazzini.

Le squadre partecipanti a questi Europei sono sei. La nazionale sammarinese è stata inserita nel girone B insieme a Scozia e Irlanda del Nord, mentre nell’altro girone ci sono Malta, Irlanda e Monaco. Le titane esordiranno giovedì 10 aprile alle 16.30 contro l’Irlanda del Nord, e il giorno successivo, alle 11, affronteranno la Scozia. In caso di qualificazione tra le prime due del girone, la squadra accederebbe alle semifinali previste per sabato 12 aprile. In alternativa, giocheranno la finalina per il quinto o sesto posto domenica mattina alle 10.30. Le finali sono fissate per domenica 13 aprile, con quella per il terzo posto alle 13 e quella per l’oro alle 15.30.

“L’obiettivo di questa trasferta è far acquisire esperienza internazionale a giocatrici molto giovani che si affacciano per la prima volta su questi palcoscenici”, ha dichiarato il Ct Lucchi. “Sono molto curioso di vedere all’opera le nostre juniores. Anche se non sappiamo esattamente quale possa essere il livello delle altre formazioni, siamo fiduciosi di poter ben figurare.”

Gli Europei Under 18 Femminili rappresentano il primo di quattro appuntamenti internazionali che vedranno impegnate le nazionali sammarinesi. Il 26 maggio inizieranno i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025, con le nazionali maggiori maschile e femminile di San Marino. Successivamente, dal 12 al 15 giugno, San Marino ospiterà gli Europei Senior Maschili SCA, e infine, dal 19 al 22 giugno, la nazionale maggiore femminile si recherà in Irlanda per gli Europei SCA in rosa.

