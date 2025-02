San Marini, AASLP: Restauro Teatro Titano

Il Teatro Titano è un piccolo teatro all’italiana, testimonianza rappresentativa dell’architettura sammarinese dell’ottocento, dopo il restauro avvenuto negli anni ’80 si è riappropriato dell’antico fascino, tornando ad essere sede delle Stagioni Teatrali.

Negli ultimi anni sono sorti problemi legati ad infiltrazioni di acqua dalla copertura e la facciata era annerita dalle polveri e dallo sporco accumulato nel corso degli anni.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa che è stata completata la prima fase di ristrutturazione del Teatro Titano, con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura e pulizia delle facciate principali su Piazza Sant’Agata e lo Stradone.

I lavori di restauro della facciata principale del Teatro Titano, il riposizionamento dei conci che si stavano muovendo e l’applicazione di un trattamento consolidante al fine di ripristinare l’aspetto originale dell’edificio e garantire il mantenimento nel tempo, sono stati lavori molto complessi e impegnativi da sommare ai molti imprevisti incontrati durante le lavorazioni. Sempre superati con grande professionalità grazie soprattutto alla professionalità delle maestranze della squadra restauratori dell’AASLP. Ora il risultato è visibile a tutti e credo che si commenti da solo.

Le lavorazioni sono state condotte sotto la Direzione Lavori dell’Arch. Sergio Casadei in collaborazione con i tecnici dell’AASLP. Un lavoro di squadra che ha coinvolto vari professionisti e maestranze private e pubbliche.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Un plauso particolare ai restauratori della pietra di San Marino, che attraverso la loro conoscenza tramandano un mestiere antico ovvero preservano un Patrimonio. Siamo prossimi alla sostituzione degli infissi delle facciate principali ed il restauro dei portoni di ingresso in legno. E’ in corso la progettazione dell’adeguamento funzionale degli spazi interni con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’utilizzo dell’edificio per ospitare una varietà di attività culturali e di spettacoli, prevedendo la riqualificazione delle aree di accoglienza e dei servizi igienici per rendere il teatro più accogliente e confortevole per il pubblico.”.

San Marino, 8 agosto 2024

