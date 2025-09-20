San Marino. 1^ puntata. Pedofilia alle scuole medie di Serravalle. La sentenza di condanna di Pierpaolo Ciavatta – Prima parte

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE In nome di Dio e della Serenissima Repubblica di San Marino, il Giudice decidente in primo grado, Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale n. 152/RNR/2018 NEI CONFRONTI DI CIAVATTA Pier Paolo, XXXXX IMPUTATO per il misfatto previsto e punito dagli articoli 50, 171 e 178 del codice penale, o in alternativa dagli articoli 50 e 179 del codice penale, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di insegnante presso la Scuola Media di Serravalle (RSM), costringeva studentesse minorenni a subire e tollerare atti molesti, meglio di seguito descritti, durante le lezioni di educazione tecnica. In particolare: mentre una studentessa della classe xxx si recava alla cattedra per chiedere all’insegnante chiarimenti sul disegno tecnico, l e forniva indicazioni parlandole all’orecchio e, dopo aver notato che sbagliava un tratto, le dava un morso all’orecchio ;

faceva sedere un’altra studentessa della classe xxx alla cattedra per indicazioni, sulla sua sedia afferrandole per i fianchi e, a spiegazione ultimata, le metteva le mani sotto le ascelle per farla alzare , nel gesto toccandole il seno ;

nel mostrare a una studentessa della classe xxx come utilizzare le squadre, faceva sedere la ragazza sulla sedia della sua cattedra, si posizionava alle sue spalle e le mostrava come movimentare correttamente le squadre infilando le mani sotto le braccia della giovane e procedeva, in tale frangente, a sfilare una mano ed a toccarle il seno, poi rimetteva entrambe le mani sulle squadre. Fatti accaduti a San Marino, fino a data antecedente prossima al 25 gennaio 2018. Nota redazionale: I nomi e ogni riferimento che possa portare all’identificazione dei minori coinvolti sono stati omessi a tutela della loro privacy, come previsto dalla legge. –Decreto di citazione a giudizio n.48/2019, emesso il 21.5.2019 dal Giudice inquirente, Commissario della Legge Antonella Volpinari – Parte civile costituita nel Giudizio (arti 1,7 e 8 c.p.p.) Authorithy per le Pari Opportunita?, con l’assistenza. dell’Avvocatura dello Stato

OGGETTO E PROCEDIMENTO Le indagini – Il procedimento veniva iscritto a carico di CIAVATTA il 19.3.2018. Qualche giorno prima era pervenuta alla Cancelleria penale una segnalazione, disposta dal Giudice titolare del procedimento di volontaria giurisdizione n. 18/2018, ai sensi degli arti. 12, 16 e 19 u.c., 1. 97/2008, ritenendo la penale rilevanza delle circostanze descritte nella relazione inviata al Servizio Minori il 1.2.2018 (all. 4), a firma del Dirigente scolastico, gia? inoltrata direttamente al Commissario della Legge il 2.2.2018 (aff. 3). La segnalazione aveva ad oggetto comportamenti, ritenuti inadeguati, tenuti dal Prof. Pierpaolo CIAVATTA, segnalati dagli studenti della Scuola Media di Serravalle al Preside dell’Istituto. Ad effetto del decreto del Commissario della Legge (aff. 8), veniva dunque aperto un procedimento penale per violazione della liberta? personale (Art. 171 c.p., comma secondo). Le indagini venivano avviate in regime di segretezza (Art. 5, L. 93/2008). Alcune studentesse venivano esaminate sui fatti: (elenco studentesse ndr), nel caso delle studentesse minori, le testimonianze venivano acquisite mediante audizioni protette (interamente audio/video registrate); venivano altresi? sentiti alcuni genitori, (elenco) infine era esaminato il dirigente scolastico, dott. Ezio Righi (20.6.2018, aff. 83). L’11.3.2019 (aff 90), revocata la secretazione ancora in essere, veniva inoltrata la comunicazione giudiziaria. L’interrogatorio del prevenuto si teneva il 15.4.2019 (aff 100). Il 21.5.2019 (aff 119) veniva emesso il decreto di citazione a giudizio. IL PROCESSO. L’udienza dibattimentale veniva fissata per il 20.1.2020. Prima dell’inizio del dibattimento, il Giudice decidente – primo assegnatario – respingeva (aff. 127) l’istanza avanzata dall’avv. XXX, nell’interesse di XXX e della figlia minore XXX, con la quale si chiedeva ammettere la richiesta di costituzione di parte civile già in atti mediante dichiarazione di costituzione del 29.11.2018 (aff. 89): posto che l’Inquirente non avesse ammesso tale richiesta (sicché XXX “non è, ad oggi, parte del presente procedimento”, aff. 127), sulla scorta dell’imputazione non veniva in proposito ravvisata la qualità di persona offesa in capo alla richiedente, né si riteneva che l’istanza di costituzione quale parte civile recasse elementi da cui desumere la sussistenza di danni subiti in relazione a fatti di cui risultavano persone offese minori diversi da XXX (indicata nel decreto di citazione a giudizio quale semplice testimone dei fatti).

Con istanza depositata il 17.1.2020, la Difesa chiedeva frattanto dichiararsi la nullità del decreto di citazione a giudizio (ex art. 229 c.p.p. comma primo lett. c) e comma secondo), a motivo della contestazione alternativa dei misfatti di cui all’art. 171 c.p. ed all’art. 179 c.p., atteso “il tentativo mal riuscito di contemperare entrambi i reati in un’unica condotta…[tale da impedire] all’imputato quale sia la condotta contestata, violando altresì l’art. 4 L. 93/2008…[mancando] una scelta univoca in merito alla fattispecie da applicare al caso concreto…[altresì in violazione della giurisprudenza CEDU che richiede] una informazione precisa e completa delle accuse a carico dell’imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti..condizione fondamentale dell’equità del processo [CEDU, causa Dressich/Italia, n. 25575/04].

All’udienza del 20.1.2020 (aff. 152), il procedimento veniva avviato a porte chiuse. L’imputato era personalmente presente. In primo luogo era ammessa la costituzione in giudizio, ad agire quale parte civile, della richiedente Authority per le Pari Opportunità. Sentite le Parti sulla richiesta (della Difesa) di dichiarare la nullità dell’imputazione, tale istanza veniva rigettata, sul presupposto che “la contestazione in forma alternativa non è vietata, e nel caso concreto, non venne incontro il thema decidendum, né impedisce o ostacola l’esercizio dei diritti difensivi. Al contrario la qualificazione giuridica dei fatti prospettata dall’inquirente in via alternativa assolve la funzione di rendere edotte le parti che il thema devoluto al giudice decidente attiene, oltre che alla sussistenza della responsabilita? penale, anche alla sua sussunzione nell’una e nell’altra fattispecie incriminatrice. Percio? le parti sono avvertite che potranno orientare le loro richieste e le loro argomentazioni tenendo conto anche di quella alternativa. (all.153).

¹“…il Giudice Decidente è chiamato a vagliare la sussistenza dei fatti come indicati nell’imputazione. Non può invece estendere il thema decidendum né attenuarli estendendoli a condotte diverse da quelle contestate, ampliando il novero delle persone offese e dei soggetti danneggiati oltre i limiti dell’imputazione medesima. Ne consegue che questo giudice non potrebbe in nessun caso “riconoscere” a XXX e alla figlia minore il ruolo di persone offese in relazione a fatti non indicati nell’imputazione (o indicati come avvenuti ed danni di persone diverse)”, aff. 127.