San Marino. 11° posto per la Nazionale Sammarinese al Mondiale di pesca in mare da natante

È terminato con un 11esimo posto assoluto il 58° Campionato del Mondo di pesca in mare da natante della Nazionale Sammarinese, che ha preso parte alla manifestazione che si è svolta a Novigrad, in Croazia. La squadra composta da Alessandro Antonini, Federico Bruschi, Lorenzo Mularoni, Alberto Tasini, Omar El Attar e Federico Soldati, in qualità di capitano, ha saputo onorare al massimo l’impegno affacciandosi alle gare con grande professionalità. Da sottolineare le prove di Alessandro Antonini, stabile in quinta posizione per tutti e tre i giorni di gare; Federico Bruschi, capace di arrivare primo nel primo giorno di gara di barca e Lorenzo Mularoni, terzo. Successivamente buone le prestazioni anche di Alberto Tasini e Federico Soldati nel terzo giorno di gare, che hanno ottenuto entrambi due terzi posti di barca.