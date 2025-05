“San Marino 1462-1463. I Patti di Fossombrone e la Bolla di Pio II”: domani la presentazione della nuova opera

Banca di San Marino e Società di studi storici per il Montefeltro presentano al pubblico il volume San Marino 1462-1463. I “Patti di Fossombrone” e la Bolla di Pio II, a cura di Carlo Colosimo, edito dalla Società di studi storici per il Montefeltro.

L’evento gode del patrocinio del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino e della Chiesa di San Marino-Montefeltro e si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 18:00 presso Villa Manzoni a Dogana (RSM), con ingresso libero.

Un’opera dal forte valore storico

Il libro raccoglie gli atti del convegno tenutosi nel 550° anniversario dei Patti di Fossombrone, ripubblicato per offrire una nuova occasione di approfondimento del clima storico e culturale dell’epoca che vide San Marino emergere ed affermarsi nello scenario del centro Italia segnato dalla contesa tra Montefeltro e Malatesta, raggiungendo l’attuale configurazione territoriale.

Con i cosiddetti “Patti di Fossombrone” si intende infatti indicare l’iter che tra il 1462 e il 1463 portò all’emanazione della bolla con cui Papa Pio II ratificò gli accordi intercorsi tra la Comunità di San Marino ed il Cardinale Legato del Papa: promettendo al Papa fedeltà e ubbidienza nella guerra contro Sigismondo Pandolfo Malatesta, San Marino avrebbe ottenuto – in caso di vittoria – l’annessione dei Castelli di Fiorentino, Montegiardino e Serravalle.

Il 23 settembre, Pio II Piccolomini ratificò l’accordo con un Breve e, l’anno seguente, il 27 giugno 1463, emanò la Bolla “Comunitati et hominibus Terrae Sancti Marini” con la quale – a seguito della vittoria – sancì la concessione dei tre castelli, ai quali si aggiunse spontaneamente Faetano, prima fedele a Sigismondo. Da quel momento il territorio sammarinese vide più che raddoppiata la propria superficie che non subirà, nei secoli successivi, sostanziali variazioni confinarie.

Un volume apprezzato a livello nazionale

L’opera ha ricevuto negli anni riconoscimenti di rilievo, come il Premio Nazionale di Cultura “Frontino Montefeltro”, e la presentazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a cura della prof.ssa Maria Pia Alberzoni, Ordinario di Storia Medievale, su invito del prof. Massimo De Leonardis, Ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali, che ha così commentato:

“San Marino, in particolare questi Patti di Fossombrone, rappresentano una questione estremamente interessante, non fosse altro perché da oltre mezzo millennio è uno Stato che conserva inalterati i propri confini. Un fatto pressoché unico nella storia mondiale.”

Il programma dell’evento

Saluti istituzionali

Raffaele Bruni, Presidente Banca di San Marino

Lorenzo Valenti, Presidente Società di Studi Storici per il Montefeltro

Massimo Berloni, Sindaco di Fossombrone

Introducono

Alessandro Marchi, Storico dell’arte – Società di studi storici per il Montefeltro

Devis Valenti, Storico dell’arte – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna

Relatore

Prof. Alberto Spataro, Medievista, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Conclusioni

S.E. Mons. Andrea Turazzi, Vescovo emerito della Diocesi di San Marino–Montefeltro

Sarà presente il curatore del volume, Carlo Colosimo. Ai partecipanti sarà omaggiata una copia del volume ed offerto un aperitivo conclusivo.

