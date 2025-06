San Marino, 175 studenti affrontano la Maturità 2025: tra emozione, prove scritte e futuro da costruire

Non è un giorno qualunque, né per i 91 studenti della Scuola Superiore del Titano né per gli 84 coetanei che frequentano gli istituti oltre confine: è il primo giorno della Maturità 2025. Una prova attesa, temuta, simbolica. Da questa mattina, anche per loro – come per centinaia di migliaia di studenti italiani – è iniziato il percorso che conduce al diploma e, idealmente, all’età adulta.

Il sipario si è alzato con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, fissata per oggi alle 8:15. Ma già dalle prime ore del giorno, l’atmosfera fuori e dentro gli istituti era intrisa di una miscela inconfondibile: tensione, concentrazione, speranza.

Venerdì 20 giugno, i maturandi sammarinesi torneranno in aula per la seconda prova scritta, quella caratterizzante il proprio indirizzo di studi. Al Liceo Classico, gli 11 studenti si cimenteranno con il Latino. Per i 21 del Linguistico, invece, la sfida sarà doppia: una prova su due lingue scelte tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Gli studenti del Liceo Scientifico (27 in tutto) troveranno ad attenderli Matematica, mentre per i 32 dell’Economico-Aziendale il test verterà su Economia Aziendale.

Gli esami orali inizieranno giovedì 26 giugno, completando un ciclo che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso scolastico e personale degli studenti.

Nei giorni scorsi non sono mancati incoraggiamenti e riflessioni. Il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale hanno espresso il loro sostegno ai ragazzi, sottolineando l’importanza del momento. Ma ora, tocca a loro. Le penne sul foglio, i pensieri in corsa, il presente che si scrive un passo alla volta.