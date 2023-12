San Marino. 2024, ecco l’anteprima del programma filatelico e numismatico!

Il programma filatelico e numismatico del 2024 prevede undici emissioni filateliche che celebrano il passato, il presente e il futuro della Repubblica di San Marino. Tra le tematiche trattate ci sono l’Europa-Fauna e flora sottomarine, il 160° anniversario della morte di Domenico Maria Belzoppi, il 14° Global summit dei Comitati Nazionali di Etica e Bioetica del mondo, il 60° anniversario della scomparsa di Giorgio Morandi, lo sport, il Natale, il 100° anniversario dell’AIPS, l’associazione internazionale della stampa sportiva, la storia sammarinese, l’80° anniversario della battaglia di Monte Pulito, le Città dell’aria e l’Unesco. Inoltre, è prevista l’emissione di una moneta commemorativa da 2 euro dedicata al 530° anniversario della scomparsa di Ghirlandaio e una moneta commemorativa da 2 euro dedicata al 50° anniversario della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese. Saranno inoltre emesse tre monete in metallo vile dedicate al Calendario lunare cinese, una moneta da 5 euro in argento dedicata al centenario della scomparsa di Giacomo Puccini e una moneta da 10 euro in argento dedicata alla Guardia di Rocca. Saranno disponibili anche la serie divisionale fior di conio e la serie divisionale fior di conio con moneta d’argento da 5 euro dedicate alle farfalle, insieme alla serie versione proof con entrambe le monete commemorative da 2 euro. Infine, sarà emessa una moneta da 20 euro in oro da ¼ di oncia e per la prima volta nella storia numismatica sammarinese, una moneta da 5 euro da 1 oncia in argento 999 Brilliant Uncirculated (BU) dedicata al Falco Pellegrino.