San Marino. 23° Rallylegend presenta il format della edizione 2025

Definite le linee guida dell’evento con base nella Repubblica di San Marino nei giorni dal 2 al 5 ottobre prossimi. Apertura delle iscrizioni lunedì 16 giugno. Confermata la Sprint Legend Race al giovedì sera, con il rally al via venerdì sera con la tappa in notturna, seguita dalle altre due classiche frazioni di gara al sabato e alla domenica. Il Rally Village come sempre cuore pulsante di Rallylegend, con tante iniziative, mentre la prova “The Legend” ospiterà esibizioni e parate di grande fascino

Repubblica di San Marino – Mancano ancora quattro mesi alla data di uno degli eventi-rally più attesi, e l’Organizzazione del 23°Rallylegend è già febbrilmente all’opera per realizzare una edizione, come tradizione, indimenticabile.

Sono stati definiti format, programma e percorso della manifestazione che si svolgerà dal 2 al 5 ottobre prossimi, con la Repubblica di San Marino che, ancora una volta, offrirà un palcoscenico di grande bellezza e di ideale logistica per uno spettacolo a base di rally che non ha eguali, e tanti tentativi di imitazione, nel mondo.

Le iscrizioni al 23° Rallylegend apriranno lunedì 16 giugno, con la chiusura fissata per mercoledì 10 settembre.

Saranno ammesse, per la gara, le categorie Historic, Classic e WRC, mentre nella categoria Legend Stars si esibiranno piloti e vetture senza rilevamento dei tempi, ma con grande rilevanza di spettacolo…

Già pubblicati sul sito www.rallylegend.com programma completo, cartine del percorso, tabella distanze e tempi, nonché tutte le opzioni per l’acquisto dei biglietti già in prevendita online.

DA GIOVEDI’ A DOMENICA IL RALLY GRANDE PROTAGONISTA

Preceduta dallo shakedown, anticipato alla tarda mattinata di giovedì 2 ottobre, con inizio alle ore 12.00, sarà la adrenalinica Sprint Legend Race con partenza alle ore 20.30, ad accendere i motori di Rallylegend 2023, con i circa tre chilometri di percorso, nervoso e spettacolare, che darà diritto ai migliori a ricevere un abbuono in secondi per la classifica del rally vero e proprio. Una festa di inizio della quattro giorni sammarinese, dove anche il pubblico è grande protagonista di uno spettacolo fantastico di partecipazione ed entusiasmo.

Lo start del rally, anima vera e mai banale di Rallylegend, come testimoniano i giudizi positivi sulle prove speciali di fior di campioni di ieri e di oggi, verrà dato venerdì 3 ottobre, con la immancabile tappa in notturna, in stile vecchi tempi. Partenza prevista alle ore 19.30. Due le prove speciali in programma, la “Chiesanuova” e la “San Marino” con al termine il Riordinamento nel suggestivo Centro Storico di San Marino, con “Drivers’ Dinner”.

Sabato 4 ottobre al via la seconda tappa, alle ore 13.00. Cinque le prove speciali in programma, due passaggi sulla “Piandavello” e su “La Casa”, inframezzate da un passaggio sulla spettacolare “The Legend”.

Domenica 5 ottobre, terza e conclusiva frazione di gara, con partenza alle ore 10.30. Due i passaggi sulla “Le Tane”, con un percorso parzialmente inedito e un passaggio sulla “The Legend”, prima della grande festa ai vincitori sul palco d’arrivo al Rally Village alle ore 15.00 circa.

NOVITA’ PER LA ICONICA “THE LEGEND”

Nel percorso di Rallylegend 2025 spicca la novità che riguarda la prova speciale “The Legend”. Verrà disputata una sola volta al sabato ed una volta alla domenica, ma invece di essere percorsa tre volte, prevede quattro passaggi. “Una scelta per dare un tocco di cambiamento ma anche per esigenze logistiche e di tempistiche. – spiegano Vito Piarulli e Paolo Valli da sempre sul ponte di comando dell’evento sammarinese – Abbiamo voluto dare ampio spazio alle affascinanti attività collaterali, con parate a tema, esibizioni di campioni e vetture di grande importanza e tante altre novità, senza soluzione di continuità, che speriamo siano apprezzate dal pubblico, che affolla sempre numeroso la “spettacolo” di Rallylegend”.