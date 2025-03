San Marino. 270° anniversario della Guardia di Rocca. Celebrazione domenica 26 maggio in Piazza della Libertà

In occasione del 270° anniversario della Guardia di Rocca (26 maggio 1754 – 26 maggio 2024), il Comando informa i dell’iniziativa programmata per domenica 26 maggio p.v., in Piazza della Libertà.

-Dalle 09:30 alle 17:30 cambio della Guardia a Palazzo Pubblico, che si terrà ogni ora sulla mezzora.

-Dalle 09:30 alle 17:30, in Piazza della Libertà (lato Parva Domus), verrà allestito un “info point”, con personale del Nucleo Uniformato e della Compagnia di Artiglieria, che si renderà disponibile ad illustrare la storia e le attività della Guardia di Rocca.

In esposizione, in Piazza della Libertà, due auto adibite al controllo del territorio, in dotazione al Nucleo Uniformato e un cannone anticarro della Compagnia di Artiglieria.

IL VICE COMANDANTE

Serg. Magg. Luca Bollini