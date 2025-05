San Marino, 29 ottobre 2024 – Tripadvisor premia il Museo delle Armi Antiche della seconda torre per la straordinaria esperienza di visita

Il Museo delle Armi Antiche della Seconda Torre di San Marino è stato insignito del prestigioso premio Tripadvisor Travelers’ Choice 2024, grazie alle recensioni entusiaste dei visitatori che hanno vissuto il fascino di questo luogo unico. Il riconoscimento premia la qualità dell’accoglienza e la capacità del museo di affermarsi come un vero e proprio hub culturale, che intreccia la storia della Repubblica con nuove prospettive e opportunità di coinvolgimento.

I visitatori hanno descritto l’esperienza come “indimenticabile” e “emozionante”, elogiando gli allestimenti curati, l’atmosfera evocativa che trasforma ogni visita in un viaggio coinvolgente. Tripadvisor, piattaforma leader mondiale nel campo delle recensioni turistiche, ha premiato la Seconda Torre per l’eccellenza culturale che rappresenta, sottolineata dalle numerose valutazioni a 5 stelle ricevute.

Riaperta nel settembre 2023 dopo un significativo progetto di riqualificazione, la Seconda Torre è diventata un punto d’incontro tra passato e innovazione. Grazie al lavoro del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e al contributo di un team di esperti, oggi il museo offre un percorso immersivo, dove ogni sala racconta una parte significativa della storia di San Marino.

“Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante,” ha dichiarato Mario Marchioni, Responsabile dei Musei di Stato. “La nostra mission è fare della Seconda Torre un luogo di conservazione museale e un centro culturale. Qui la storia incontra i visitatori attraverso eventi, attività e narrazioni che ispirano e coinvolgono. L’obiettivo è che ogni visitatore possa entrare in dialogo con la collezione.”

La comunicazione digitale ha avuto poi un ruolo fondamentale nel successo del museo, portando un numero significativo di visitatori. Attraverso contenuti esclusivi condivisi sui principali canali social, il museo è riuscito a creare un dialogo continuo e aperto con un pubblico sempre più vasto e curioso, offrendo un modo per esplorare virtualmente il patrimonio storico di San Marino e costruendo relazioni che continuano ben oltre la visita.

Aperto tutto l’anno, il Museo delle Armi Antiche della Seconda Torre invita tutti coloro che desiderano scoprire la storia di San Marino a esplorare le sue sale e vivere un’esperienza unica, che unisce tradizione, innovazione e partecipazione attiva. Per maggiori informazioni su visite ed eventi, il pubblico può consultare il sito ufficiale dei Musei di Stato di San Marino www.museidistato.sm.