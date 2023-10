San Marino. 3^ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023/2024. Ceccaroli e Badalassi regalano tre punti al Tre Penne

Ceccaroli e Badalassi regalano tre punti al Tre Penne

3’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023/2024

Cailungo 1-4 Tre Penne

Cailungo (4-3-3)

Masini; Tani, Bencivenga, Fini, Quaranta; Klyvchuk, Magrotti (15’st Liverani), Zonzini (15’st Amati); Giangrandi, Urbinati, Raschi (47’pt Senja)

A disposizione: La Monaca, Mutis, Venerucci, Iuzzolino, Vagnini, Dragoni

Allenatore: Denis Iencinella

Tre Penne (4-2-3-1)

Migani; Battistini, Lombardi, Barretta, Poggi (19’st Vandi); Alex Gasperoni (1’st Giovagnoli), Righini; Pieri (1’st Dormi), Gai (34’st Lorenzo Gasperoni), Ceccaroli, Badalassi (31’st Cecchetti)

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Zeka, Stellato

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: M. Savorani

Assistenti: Zaghini – Sapigni

4° Ufficiale: Mineo

Ammoniti: 7’pt Alex Gasperoni (TP), 37’pt Klyvchuk (C), 33’st Ceccaroli (TP), 44’st Barretta (TP)

Marcatori: 6’pt Raschi, 26’pt e 33’st Ceccaroli, 36’pt e 28’st Badalassi

STADIO ‘F.CRESCENTINI’ (Fiorentino) – Il campionato sammarinese non conosce soste il Tre Penne si trova davanti l’esame Cailungo, superato agevolmente con quattro gol.

Il Tre Penne mette subito il turbo: Alex Gasperoni recupera palla, serve Gai che allarga per Ceccaroli, la sua conclusione a giro finisce fuori. Alla prima discesa in area il Cailungo trova il gol che sblocca la partita: punizione da posizione defilata che rimbalza davanti a Migani, Jacopo Raschi si avventa sulla conclusione e insacca in rete. I ragazzi di Stefano Ceci provano a farsi rivedere attorno al quarto d’ora, Righini imbuca per Pieri che calcia rasoterra e Masini blocca il suo tiro. La solita serpentina di Luca Ceccaroli è l’arma in più del Tre Penne, che al 16’ ha l’occasione più grossa per pareggiarla: tiro con il mancino che viene deviato dal portiere avversario sul palo. Fraseggia al limite dell’area il Tre Penne, Gai vede uno spiraglio per Badalassi che tira di prima con il sinistro ma è impreciso. Dopo numerosi tentativi il gol del pari arriva al 26’, assist di Pieri per il tiro al volo di Ceccaroli con l’interno destro che passa sotto le braccia di Masini. Il Tre Penne riesce a trovare anche il vantaggio prima della fine del primo tempo, Righini vede la corsa di Badalassi e verticalizza, il numero 95 è bravo a calciare con il mancino rasoterra sul palo più lontano e non lascia scampo a Masini.

Partenza sprint dei biancazzurri nella ripresa, Badalassi è caparbio e libera al tiro Ceccaroli che ancora una volta si trova di fronte a sé uno strepitoso Masini che devia questa volta sulla traversa. Al terzo minuto ci prova l’ex di turno Kevin Zonzini con il sinistro bloccato a terra da Migani. Prova l’eurogol il neoentrato Fabio Giovagnoli, tiro di prima con il destro che termina di poco sopra la traversa. Poco prima della mezzora il Tre Penne trova anche il 3-1: cross tagliato di Paolo Vandi e Imre Badalassi, da vero rapinatore d’area, anticipa tutti sul primo palo e batte l’estremo difensore avversario. Il poker arriva nel giro di pochi istanti, al primo pallone toccato Luca Cecchetti manda in porta Ceccaroli che trova la doppietta personale.