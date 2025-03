SAN MARINO. 51a FESTA DELL’AMICIZIA RESOCONTO II SERATA FESTA DELL’AMICIZIA E PROGRAMMA DOMENICA 

La seconda serata della 51a Festa dell’Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha superato ogni aspettativa! Piazza Bertoldi si è riempita come di consueto, il parco Dante Alighieri e la Terrazza Ex-Ritrovo hanno avuto tantissimi partecipanti. Confermati i numeri di ieri, con tantissime persone che hanno scelto di vivere una serata in amicizia, a Serravalle.

Sulla terrazza dell’Ex-Ritrovo, si è tenuta la seconda serata politica, dal titolo:

“MODERNIZZAZIONE ED EFFICIENZA IN PROSPETTIVA EUROPEA

Le scelte prioritarie per un Paese socialmente solidale ed economicamente sostenibile”

Sono intervenuti Pasquale Valentini (PDCS), Francesca Busignani (USL), Marina Urbinati (USC), Massimo Ceccaroli (ASI) e Milena Frulli (CDLS).Moderatore: David Oddone

David Oddone apre la serata partendo dal Presidente Pasquale Valentini che esordisce chiarendo come la prospettiva dell’Accordo di Associazione ponga la necessità di una riflessione sul percorso fatto. «Abbiamo già accordi con l’Europa, ma l’esigenza di questo passo è dettata dal fatto che la nostra cultura è nel cuore dell’Europa. Fondamentale é la consapevolezza di quello che siamo e l’umiltà rispetto a ciò che siamo». Per Valentini il fatto che un Paese delle nostre dimensioni sia considerato equivalente ad altri grandi Paesi dell’UE è un’opportunità straordinaria e può creare una capacità attrattiva da tutti i punti di vista.

«L’UE – continua il presidente PDCS – prima di proporre l’associazione, ci ha osservato e verificato, per potere dire che avevamo le condizioni per entrare in quel mercato. Il confronto con l’Europa ci mette in ordine, perché su alcuni aspetti non siamo ancora ordinati». Una delle cose importanti da fare, secondo Valentini, sarà aggiornare l’amministrazione, mandando persone a Bruxelles e potenziando la struttura amministrativa. «È indispensabile creare le condizioni da subito affinché la Pubblica Amministrazione possa accompagnare cittadini e imprese nell’applicazione di quello che prevede l’Accordo, avendo cura che le procedure amministrative siano prive di elementi di discrezionalità e di discriminazione. Il metodo per fare questo non può che essere quello impostato sulla trasparenza, il dialogo e il confronto, a partire dal CGG, ma coinvolgendo necessariamente chi opera sul campo. Occorrerà aderenza alla situazione reale, valorizzando il nostro essere comunità, per fare in modo che le soluzioni ai problemi non possono dimenticare le persone e le relazioni che le persone hanno tra di esse».

Francesca Busignani, interviene sul Green Deal Europeo, spiegando l’esigenza di trasformare tutto ciò che è nocivo sul piano ambientale attraverso dinamiche virtuose. «La UE – chiarisce Busignani – stanzierà risorse e noi non potremo avvalerne. La cura dell’ambiente deve diventare un aspetto talmente normale, da farci diventare un modello. San Marino ha la capacità di trovare una sintesi più velocemente degli altri». Parlando di Europa, la Presidente USL ritiene importante il percorso di integrazione ma mantenendo chiara la nostra identità di Paese, senza appiattirci. «Dobbiamo fare in modo di diminuire le diseguaglianze – continua Busignani – creando meccanismi utili a fare contribuire tutti. Dobbiamo dare attuazione ad interventi che facciano sentire i nostri cittadini al sicuro. Il problema degli affitti e della casa condiziona anche la scelta della natalità. Serve fare qualcosa di tangibile per coloro che vogliono avere figli, ma non hanno le condizioni economiche per farlo».

Marina Urbinati di USC, riparte dell’intervento di Valentini chiede un chiaro modello economico da parte della politica, perché San Marino si presenti bene in Europa. «Abbiamo bisogno – spiega Urbinati – di condividere questo modello, coinvolgendo tutti i soggetti. Le aziende hanno ancora alcune difficoltà per lavorare all’esterno di San Marino. Dobbiamo poter operare direttamente da San Marino, sapendo che ogni azienda già oggi è costretta a confrontarsi con il mercato ed evolvere per essere competitiva». Il presidente USC evidenzia che i tempi delle politica e dell’amministrazione sono più lenti di quelli delle imprese e serve un grande sforzo per la digitalizzazione, per la quale USC ha già fatto alcune proposte come per esempio il Marketplace, utilissimo per fare sviluppare le aziende esistenti. «I lavoratori sono la nostra ricchezza – continua Urbinati – perché su di loro investiamo. Il problema della doppia imposizione per i frontalieri è un grosso problema di equità. Poi il diritto all’informazione sul mancato pagamento dei contributi, che è un problema per i dipendenti, ma anche per la competitività delle aziende».

Massimo Ceccaroli, Vice Presidente di ASI, esordisce partendo dal primo report europeo sul digitale, che ha 4 pilastri: competenze digitali, strutture digitali, digitalizzazione delle imprese e digitalizzazione dei servizi. «La sicurezza nelle transazioni digitali – spiega Ceccaroli – è fondamentale per il commercio e la finanza. Dovremo mettere in piedi l’identità digitale anche a San Marino. A San Marino abbiamo eccellenze dal punto di vista informatico che portano avanti progetti molto interessanti». La collaborazione tra PA ed enti economici secondo Ceccaroli è necessaria, perché è normale che un’azienda si rivolga alla PA per trovare risposte e non complicazioni. «L’Europa ci chiede – conclude il Vice Presidente ASI – di automatizzare processi di non semplice realizzazione. Il percorso europeo, con l’identità digitale, ci porterà ad utilizzare lo smartphone per autenticarci, per mostrare la patente e molti altri servizi. Dovremo sapere utilizzare consapevolmente gli strumenti digitali, che ci daranno molteplici opportunità».

Milena Frulli torna sul Green Deal per evidenziarne gli aspetti positivi per il Paese. «San Marino potrebbe attrarre contributi positivi e diventare un incubatore di idee. Servirà continuare ad accompagnare gli investimenti in energia». Per recepire l’Accordo di Associazione, secondo il Segretario generale CDLS la pubblica amministrazione va preparata perché c’è già il potenziale umano e la capacità di formarsi, ma serve iniziare e capire dove si vuole arrivare. «Per avere coesione sociale ed equità – continua Frulli – servono contratti di lavoro aggiornati e utili a mantenere la capacità economica delle famiglie. Salute ed istruzione universale garantite per tutti. Poi tutti devono concorrere al bene comune dello Stato. Tutti devono contribuire». Milena Frulli richiede molta attenzione per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità ed il tema della denatalità. «Va rimesso mano alla legge sulla maternità e puerperio – conclude il Segretario CDLS – perché ci sono diverse limitazioni che si possono migliorare e per conciliare il tempi lavorativi con quelli necessari alla famiglia».

