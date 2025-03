San Marino. 7^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2024.

Si è svolta con successo Sabato 7 settembre 2024 e Domenica 8 settembre la due giorni dedicata al Fair Play in occasione della “ 7^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2024.

I lavori si sono aperti con le note degli Inni previsti e i Saluti Istituzionali del Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni, del Presidente EFPM Philippe Housiaux, della Segreteria di Stato allo Sport rappresentata da Federico Valentini, del Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, del Vice Presidente CSPC Riccardo Venturini e con un messaggio del Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, del Presidente FICTS Prof. Franco Ascani. Nel proseguo della Giornata FP gli interventi di Sergio Luconi e Luca Venturelli hanno catturato l’attenzione degli astanti per la profondità e la sensibilità degli argomenti che hanno presentato, per poi apprezzare la presentazione di due libri di Gigliana Flore in arte Gilly con alcune interessanti esibizioni di arte prestidigitazione.

La parte clou dell’evento è stata la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play 2024 che sono stati conferiti a 28 protagonisti dello sport e società civile e conferiti dalle personalità presenti assieme al “ San Marino International Fair Play Passport “ alla presenza di Massimo Bonini Testimonial del Passaporto sammarinese.

L’intrattenimento musicale di Ronnie Jones ha coinvolto i presenti con i suoi gradevoli brani musicali. Mentre la parte tecnica e video dell’evento è stata condotta magistralmente dal Direttore Tecnico CNSFP Diego Renzi. La conduzione al femminile della Giornata FP di Maria Rita Morganti e Sara Serafini è stata apprezzata per l’eleganza e la professionalità manifestata.

Nella Mattinata di Sabato 7 settembre la Giunta di Castello di Serravallecon il Capitano di Castello Roberto Ercolani e il Segretario di Giunta Eros Merlini hanno ricevuto in un incontro istituzionale per una visita di cortesia il Presidente European Fair Play Movement (EFPM) Philippe Housiaux accompagnato dai vertici del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) e Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC).

Un momento particolare e speciale del programma è stato anche l’incontro amichevole di Domenica 8 settembre di Calcio Giovanile al Campo Sportivo “Ezio Conti” di Dogana con le rappresentative giovanili ASD Paperino San Giorgio (Prato) vs SFA Serravalle Football Academy (Castello di Serravalle) “ Il Fair Play scende in campo “ alla presenza dei genitori, dirigenti e del CNSFP.

I Giovani Calciatori delle due formazioni delle Scuole Calcio Giovanile, al di là del risultato sportivo, hanno disputato un piacevole incontro di gruppo all’insegna dell’amicizia avendo interpretato i valori come la

correttezza, l’osservanza delle regole, il rispetto degli altri, la solidarietà, con la bellezza dello stare insieme, in linea con i sani principi del Fair Play e i valori dell’Etica.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP