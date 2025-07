San Marino. A.A.S.S. – Modifiche alle linee del trasporto pubblico nei giorni 11 e 12 luglio 2025 in occasione del 36° Giro d’Italia Women e del 53° San Marino Rally 

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che, in occasione del passaggio del “36° Giro d’Italia Women”, previsto per venerdì 11 luglio 2025 (Ordinanza n. 129/2025 e del “53° San Marino Rally” (Ordinanza n. 136/2025), le linee di Trasporto Pubblico A.A.S.S. subiranno le seguenti variazioni temporanee a causa delle chiusure stradali previste:

Venerdì 11 luglio 2025

-Le linee 4, 7, 8 non transiteranno per Via Rancaglia e Multieventi;

-Dalle ore 17:00: la linea 3 non transiterà per Cà Chiavello;

-Linea 1: sospese le corse delle 11:20 in partenza da Piazzale delle Nazioni Unite e delle 12:05 in partenza dal Confine di Chiesanuova;

-Linea 2: sospese le corse delle 11:30 in partenza da Piazzale delle Nazioni Unite e delle 12:05 in partenza da Molarini;

-Linea 3S: sospesa la corsa delle 11:45 in partenza da Piazzale delle Nazioni Unite;

-Linea 5: sospese le corse delle 11:00 in partenza da Piazzale delle Nazioni Unite delle 11:20 in partenza da Cà Berlone;

-Le Linee 4 e 7 dalle ore 10:30 e fino alle 12:30 (e comunque fino alla fine della manifestazione), transiteranno per il Centro Storico di Borgo Maggiore e non per Murata.

Sabato 12 luglio 2025

-Le linee 4, 7, 8 non transiteranno per Via Rancaglia e Multieventi;

-Tutte le linee di trasporto pubblico urbano faranno capolinea alla rotatoria nei pressi del P2BUS – Ex Stazione e non in Piazzale delle Nazioni Unite.

–Le linee 3D e 3S effettueranno i seguenti percorsi:

Linea 3D: Ex Stazione – Borgo – San Giovanni – Fiorentino – Montegiardino – Faetano (inversione) – Montegiardino – Cerbaiola – Fiorentino – San Giovanni – Borgo – Ex Stazione.

Linea 3S: Ex Stazione – Borgo – San Giovanni – Fiorentino – Cerbaiola – Montegiardino – Faetano (inversione) – Montegiardino – Fiorentino – San Giovanni – Borgo – Ex Stazione.

La Direzione A.A.S.S.