San Marino. A.A.S.S.. Servizi essenziali in occasione dello Sciopero Generale 23 Settembre 2025 

    L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, a seguito della proclamazione  di Sciopero Generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 23 Settembre 2025 non potrà  essere garantito per l’intera giornata di martedì 23 settembre: 

    il servizio di trasporto scolastico (Scuole Elementari, Media e Superiori e Centro di Formazione  Professionale) né la relativa sorveglianza degli studenti, quando prevista; 

    il servizio di trasporto pubblico di linea ad eccezione della linea 7 (San Marino – Ospedale – Galazzano); 

    il servizio funivia Borgo Maggiore – San Marino; 

    l’accesso al Centro di Raccolta di San Giovanni; 

    l’accesso agli uffici commerciale (per attivazione, voltura e cessazione contratti) e cassa (per il  pagamento delle bollette) ed a tutti gli altri uffici amministrativi ed operativi; ? i servizi di macellazione; 

    la raccolta dei rifiuti solidi urbani nelle aree del Centro Storico di San Marino e Borgo Maggiore  servizi con raccolta porta a porta ed il regolare svuotamento dei cassonetti nelle aree in cui sono  presenti questi contenitori. 

    Saranno invece assicurati: 

    il servizio di trasporto pubblico della linea 7 (San Marino – Ospedale – Galazzano); ? i servizi per gli interventi di emergenza sulle reti gestite; 

    il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta al di fuori dei Centri Storici di San  Marino e Borgo Maggiore. 

    Direzione A.A.S.S. 

    San Marino 19 settembre 2025

