San Marino. A.A.S.S.. Servizi essenziali in occasione dello Sciopero Generale 23 Settembre 2025 

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, a seguito della proclamazione di Sciopero Generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 23 Settembre 2025 non potrà essere garantito per l’intera giornata di martedì 23 settembre:
– il servizio di trasporto scolastico (Scuole Elementari, Media e Superiori e Centro di Formazione Professionale) né la relativa sorveglianza degli studenti, quando prevista;
– il servizio di trasporto pubblico di linea ad eccezione della linea 7 (San Marino – Ospedale – Galazzano);
– il servizio funivia Borgo Maggiore – San Marino;
– l’accesso al Centro di Raccolta di San Giovanni;
– l’accesso agli uffici commerciale (per attivazione, voltura e cessazione contratti) e cassa (per il pagamento delle bollette) ed a tutti gli altri uffici amministrativi ed operativi; ? i servizi di macellazione;
– la raccolta dei rifiuti solidi urbani nelle aree del Centro Storico di San Marino e Borgo Maggiore servizi con raccolta porta a porta ed il regolare svuotamento dei cassonetti nelle aree in cui sono presenti questi contenitori.
Saranno invece assicurati:
– il servizio di trasporto pubblico della linea 7 (San Marino – Ospedale – Galazzano); ? i servizi per gli interventi di emergenza sulle reti gestite;
– il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta al di fuori dei Centri Storici di San Marino e Borgo Maggiore.
Direzione A.A.S.S.
San Marino 19 settembre 2025