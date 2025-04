San Marino, a Domagnano una serata di approfondimento sul fine vita: l’Associazione Emma Rossi promuove il confronto tra medici, giuristi ed esperti

Una riflessione aperta su uno dei temi più delicati e complessi del nostro tempo. È in programma domani, martedì 29 aprile, alle ore 21.00 presso la Sala Montelupo di Domagnano, l’incontro pubblico “Fine vita. Aspetti umani, medici, giuridici e sociali”, promosso dall’Associazione Emma Rossi nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare i 70 anni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino.

Ad aprire la serata sarà la Presidente dell’Associazione, Patrizia Busignani, mentre la gestione del dibattito sarà affidata alla vicepresidente Laura Rossi.

Tre i relatori che guideranno il pubblico nell’esplorazione del tema: la dott.ssa Mariella Mularoni, Segretaria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale; il prof. Verter Casali, già docente di filosofia e membro del Comitato Sammarinese di Bioetica dal 2010 al 2019; e l’avvocato Lara Conti, esperta di diritto e bioetica.

L’incontro affronterà il fine vita nei suoi molteplici aspetti, intrecciando riflessioni umane, mediche, giuridiche e sociali, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza nella cittadinanza su un tema di crescente rilevanza.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.