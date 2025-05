San Marino a: Mediterranea 20 – Young Artists Biennial Borderless. 30 maggio – 30 giugno 2025, Nova Gorica, Vipava & Gorizia

Valentina Toccaceli e Archivio Swag

Exploring the boundaries that define and unite us

Esplorando i confini che ci definiscono e uniscono

La Repubblica di San Marino partecipa alla Biennale dei Giovani Artisti MEDITERRANEA20 Borderless a Nova Gorica, Vipana e Gorizia, dal 30 maggio al 30 giugno, con la partecipazione degli artisti sammarinesi Valentina Toccaceli e il gruppo Archivio Swag.

Questa nuova edizione è organizzata da BJCEM (Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée), da GO 2025 – Capitale Europea della Cultura e dall’Associazione SKUC ed è curata dai giovani Tia Cicek e Misal Adnan Yildiz.

La precedente edizione si è tenuta proprio a San Marino dal 15 maggio al 31 ottobre 2021. La Biennale del Mediterraneo è radicata in una ricca storia, iniziata a Barcellona nel 1985, è promossa da BJCEM, è diventata una piattaforma vitale per lo scambio interculturale ed ha supportato generazioni di giovani artisti nell’area del Mediterraneo.

L’evento riunisce artisti emergenti provenienti da tutta Europa e dal bacino del Mediterraneo. L’edizione di quest’anno abbraccia il tema “I nostri limiti collettivi …” invitando i visitatori a riflettere sui confini visibili e invisibili che plasmano le nostre società, le nostre identità e il nostro futuro. A differenza delle tradizionali nozioni di futuro “senza confini”, Mediterranea 20 propone una indagine più approfondita su come i confini – geografici, psicologici, politici ed ecologici – si formano, si mantengono e si smantellano. La Biennale diventa per gli artisti ed il pubblico uno spazio di incontro: un luogo per riunirsi, confrontarsi, ascoltare e immaginare modi alternativi di stare insieme.

La partecipazione sammarinese è curata dagli Istituti Culturali – Galleria Nazionale di San Marino – e dall’Università di San Marino, entrambi membri del Direttivo e dell’Assemblea BJCEM. San Marino partecipa alle Biennali BJCEM dal 1992 ed è socio fondatore della Associazione Internazionale di riferimento.

Per gli Istituti Culturali: Valentina Toccaceli presenterà Wave station – decoding mediatic communities, un video realizzato appositamente. Valentina che si è laureata in Design all’Università di San Marino e all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano, ha già rappresentato il Titano alla quinta Biennale Internazionale di Andorra L’Andart 23.

Per l’Università di San Marino: Archivio Swag presenterà Spazio Pieno Wa, una installazione creata per l’occasione. Il gruppo è composto da Steve Ehanire, Gregorio Vannucchi, Daniele Cardelli, Giulia Brocanelli, studenti appena laureati al Corso di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media dell’Ateneo Sammarinese.

Informazioni, comunicati e l’intero programma sono disponibili sul sito BJCEM e sul sito di GO 25.

www.bjcem.org

www.go2025.eu/en/whats-up/events