San Marino. A Serravalle l’inaugurazione del Centro di Aiuto alla Vita: domenica 29 ottobre 2023 alle ore 16

L’Associazione “Accoglienza della Vita” è orgogliosa di comunicare che domenica 29 ottobre 2023 alle ore 16 a Serravalle, via Ezio Balducci n. 29 verrà inaugurato il Centro di Aiuto alla Vita. L’apertura del Centro di Aiuto alla Vita, un centro di ascolto e di sostegno per donne che vivono gravidanze indesiderate o problematiche e per famiglie, anche monogenitoriali, con figli minori in condizioni difficili, è un’opportunità preziosa per diffondere la cultura della vita che è cultura di pace, di vera libertà e di giustizia.

L’Associazione confida che questo sia un momento significativo per dare la spinta per un servizio duraturo, entusiasmante e operoso a difesa della vita. Un luogo che possa altresì rappresentare anche un punto di incontro e formazione per famiglie che condividono gli stessi principi, con lo scopo di riportare all’interno delle mura domestiche e della società intera quei principi di umanità, solidarietà e bene di cui tanto si avverte il bisogno e su cui necessita confronto e condivisione.

L’Associazione ha il piacere di invitare tutta la Cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione, che vedrà, assieme alle Istituzioni, la presenza di S.E. il Vescovo Andrea Turazzi.

Comunicato Stampa