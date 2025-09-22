San Marino. AASLP: chiusura temporanea di via della Fratta 

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dei getti in cls all’ex pattinaggio di Campo Bruno Reffi, Via della Fratta sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta e non sarà consentito uscire dal P.6 nella medesima fascia oraria nella giornata di giovedì 25 settembre, dalle 09:30 – 16:00.

Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco, il passaggio dei pedoni è sempre garantito.

L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

Il Settore Viabilità

Ordinanza n.236-2025