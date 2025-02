San Marino. AASLP: completamento del percorso pedonale in Via Napoleone e Via Cella Bella

Via Napoleone Bonaparte avrà un percorso pedonale completo su tutta la Via. Ad oggi il marciapiede arriva in corrispondenza della scuola e per raggiungere Via della Cella Bella i pedoni devono camminare in strada. L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici è intervenuta nei giorni scorsi per eseguire la manutenzione della pavimentazione stradale ed attualmente sta lavorando per la realizzazione del percorso pedonale. Il progetto, avviato su mandato della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, è stato oggetto di numerosi confronti con la Giunta di Castello che lo richiede da anni, i tecnici dell’Ufficio del Turismo e le forze dell’ordine. I tecnici esperti del Settore Viabilità dell’AASLP hanno condotto un attento studio della viabilità su Via Napoleone Bonaparte ed a seguito di numerosi e dettagliati rilievi hanno proposto di ridurre la dimensione delle corsie nel rispetto della normativa tecnica e di traslare i parcheggi, ricavando così un percorso pedonale protetto tra i parcheggi ed il guardrail. La soluzione proposta ha trovato la condivisione della Giunta di Castello, è stata discussa nell’ambito del Gruppo per la Sicurezza stradale in cui ha trovato approvazione ed è stata presentata alla cittadinanza in occasione di una serata pubblica molto partecipata ottenendo un positivo riscontro perché salvaguarda i pedoni ed i posti auto e consente di limitare la velocità dei veicoli. Il progetto include anche il tratto di viabilità di collegamento con Viale Federico d’Urbino. La Via della Cella Bella ha due criticità importanti, i pedoni devono camminare sulla strada ed i veicoli non riescono a fare manovra quando si incontrano contemporaneamente in corrispondenza dell’incrocio con Viale Federico d’Urbino. L’unica soluzione ritenuta fattibile è l’eliminazione dei posti auto posizionati a monte delle strisce pedonali per trasformare quello spazio in un percorso pedonale sicuro. Tale soluzione consente di allargare leggermente la strada migliorando il transito contemporaneo di due veicoli e di consentire ai pedoni di percorrere in sicurezza il tragitto a piedi.

Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Si ritiene di aver proposto la miglior soluzione possibile per incontrare le principali esigenze, sicurezza dei pedoni e della viabilità nonché salvaguardia dei posti auto in Via Napoleone. L’impegno di ognuno è fondamentale per consentire il progresso ed il raggiungimento di uno standard di sicurezza per i pedoni degno di un Paese che si vuole contraddistinguere per qualità di vita ed ospitalità, non solo a parole ma anche nei fatti. A seguire attiveremo la progettazione esecutiva del percorso pedonale in Via del Voltone, anche se questa Via presenta difficoltà progettuali ancora maggiori per la sua dimensione già ridotta e costretta dal monte e dalle abitazioni.”.

SAN MARINO, 29 aprile 2024