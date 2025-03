San Marino. AASLP ha consegnato oggi il primo appartamento di edilizia sociale di Via Spolantini in località Gualdre (Fiorentino) 

Consegnato all’Ufficio Contabilità dello Stato il primo appartamento di Via Spolantini in località Gualdre (Fiorentino)

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici in data odierna ha consegnato all’Ufficio Contabilità dello Stato il primo appartamento di edilizia sociale sito in Via Spolantini in località Gualdre a Fiorentino. I lavori sono stati eseguiti dalle maestranze delle squadre operative dell’AASLP chiamate a svolgere i lavori edili e finiture interne tra cui tramezzi, intonaci, massetti, pavimenti e rivestimenti nonchè lavori di impiantistica, idraulica ed elettrica. Gli impianti rispettano la normativa sull’efficientamento energetico, ed il riscaldamento è garantito da una pompa di calore e da un impianto di somministrazione del calore a pavimento. Le sette unità abitative erano allo stato rustico da tantissimi anni e tutte sono in via di completamento. Entro fine anno è già prevista la consegna del secondo appartamento. Le restanti cinque unità abitative verranno consegnate a seguire nei primi mesi del prossimo anno.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Con questo intervento l’AASLP ha compiuto una importante riqualificazione del patrimonio edile pubblico ponendo particolare attenzione nel favorire una migliore qualità dell’abitare in favore di persone che, in un momento difficoltoso della propria vita, vi abiteranno. In questa fase ci siamo limitati alle opere interne, a seguire andranno completate le opere esterne come la facciata per cui si è completata la progettazione esecutiva dell’isolamento a cappotto.”.

Cs – AASLP

SAN MARINO, 30 novembre 2023