San Marino. Abbiamo scoperto come risolvere tutti i problemi di San Marino.. con l’autovelox! … di un lettore

Egregio Direttore mi permetto di scrivere questa lettera, forse a nome anche di tanti cittadini, che sono fuori dal coro.

Ebbene si, abbiamo scoperto come risolvere tutti i problemi di San Marino.. Si chiama Autovelox!

Nonostante a San Marino non ci sia un emergenza incidenti stradali ormai, Castello che vai Autovelox che trovi!

In un paese con all’attivo 200 persone in organico nelle forze dell’ordine professionali, più altri 300 e passa nei corpi volontari, che potrebbero vigilare, abbiamo “bisogno” di questi dispositivi,a volontà!

Per non parlare di telecamere ovunque!

In questa sposmodica corsa all’utilizzo di tale strumento poteva esimersi il castello di San Marino Città? Noo! Con la richiesta di posizionarne due in strada sottomantana. Non se ne capisce l’utilità visto la totale assenza di un centro abitato. Mi si obbiettera’perche c’è stato qualche anno fa un incidente mortale.

E io rispondo che di questi incidenti ne succedono veramente molto pochi in Repubblica,

FORTUNATAMENTE! E soprattutto la stragrande maggioranza degli utenti, non vogliono emulare qualche pilota di formula uno in prova speciale.

Personalmente ho un idea di sicurezza stradale che parte dalla segnaletica, dal rifacimento della pavimentazione stradale, quando è deteriorata è da una giusta illuminazione.

Questi autovelox sono posizionati, in maniera a dir poco “scandalosa” e di dubbia utilità legata alla sicurezza stradale.

Esempio a Fiorentino alla fine di strada San Gianno dell’ultimo modello “acchiappa tutto” dove non vi sono abitazioni,

attraversamenti pedonali.

E inoltre da ultima istanza d’Arengo in località le “Bruciate” fuori sempre da un centro abitato, o a Dogana, sul confine di stato, modello “tassa di soggiorno” per gran parte dei turisti che decidono di visitare la nostra Repubblica.

Con a pochi metri un “bellissimo” semaforo di utilità esclusiva dei clienti del bar ritrovo dei lavoratori. Dove già si sono verificati innumerevoli tamponamenti!

Del resto il portale di ingresso a 50 metri,che consentirebbe di attraversare la strada,in sicurezza, costruito spendendo fior fiori di quattrini e “troppo” distante! “Poveri” clienti!

Per non parlare di quello a Chiesanuova.. Tarato a 34 km/h! SCANDALOSO!

Automobilisti sanzionati per avere raggiunto la “folle” velocità di 35 km/h! Qualcuno poi mi può spiegare l’utilità dell’autovelox in via 28 Luglio, dopo la creazione a pochi metri della nuova “bellissima” rotatoria? Con conseguente limitazione della velocità? La mia impressione è che il primo “espertone” che si sveglia alla mattina è chiede un autovelox viene accontentato!

Che si voglia punire l’automobilista che DEVE SEMPRE PAGARE!

Iva, assicurazione, tassa di circolazione, più salata per il povero disgraziato che non può permettersi una Euro 6! Che si voglia fare cassa.. Perché pagano per il 90% i sammarinesi!

Di provare un giovamento, un immensa soddisfazione nel fare viaggiare gli automobilisti SEMPRE, con il patema di essere a rischio contravvenzione!!

Nel ringraziarla per lo spazio a me concesso, porgo cordiali saluti.

Un lettore