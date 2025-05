San Marino abbraccia la speranza: un sostegno tangibile per le vittime silenziose dei femminicidi

San Marino, 29 maggio 2025 – La Repubblica di San Marino, per mezzo della Segreteria di Stato per il Turismo con delega all’Informazione, riafferma il proprio impegno sociale e la sensibilità verso le più vulnerabili tra le vittime di una piaga sociale: i minori orfani di femminicidio. Mercoledì sera, su cortese invito del Direttore Generale di San Marino RTV Roberto Sergio, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha partecipato all’evento di beneficenza “Il Gran Ballo delle Stelle”, organizzato dalla Fondazione Le Stelle di Marisa ETS.

L’iniziativa, un momento di alta risonanza sociale e istituzionale, ha visto la partecipazione di eminenti figure del panorama politico, istituzionale, imprenditoriale, giornalistico e televisivo, unite da un comune intento: promuovere l’opera meritoria della Fondazione. Guidata con passione dalla Presidente Daniela Ferolla e dalla Direttrice Isabella Rusconi, la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS si dedica instancabilmente, attraverso l’impegno di persone prima ancora che professionisti, a illuminare il percorso di vita di ragazze e ragazzi la cui quotidianità è stata tragicamente oscurata dalla perdita genitoriale a causa di femminicidio. Il loro instancabile lavoro mira a infondere in questi giovani la speranza di un futuro più sereno e ricostruire, mattone dopo mattone, un orizzonte di possibilità.

Il legame tra la Repubblica di San Marino e la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS si è consolidato in occasione dell’edizione 2025 del “San Marino Song Contest”, una piattaforma che si è rivelata non solo vetrina musicale, ma anche amplificatore di importanti messaggi sociali. Un sostegno destinato a rafforzarsi e a concretizzarsi attraverso ulteriori iniziative congiunte, testimoniando la profonda solidarietà del Titano.

Il Segretario di Stato per il Turismo e l’Informazione, Federico Pedini Amati, ha espresso la sua profonda convinzione riguardo al valore di tali sinergie: “La nostra presenza qui è la tangibile espressione di un principio cardine: la comunità sammarinese è chiamata a essere un faro di solidarietà e accoglienza. È un dovere morale ed etico tendere la mano a chi subisce le conseguenze più atroci della violenza, offrendo non solo un rifugio, ma un reale orizzonte di riscatto e speranza per il futuro di questi giovani.”

L’impegno della Segreteria di Stato e della Repubblica di San Marino nel supportare la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS sottolinea con forza una visione che pone al centro l’individuo e il suo benessere, in particolare quello dei più indifesi.

Segreteria di Stato per il Turismo e l’Informazione