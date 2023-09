San Marino Academy. Esame Roma per le ragazze della Primavera, gli U16 partono ospitando il Lumezzane

SETTORE FEMMINILE

C’è ancora da attendere per l’inizio dei campionati Under 15 e Under 17, mentre la Prima Squadra e la Primavera si apprestano a disputare la seconda giornata dei rispettivi campionati. Se le ragazze più grandi saranno di scena fuori San Marino (segnatamente in casa del Tavagnacco), le giovani Titane allenate da Filippo Zaghini sono pronte a fare il debutto casalingo in quel di Domagnano. La missione è quella di cancellare subito il k.o. rimediato due settimane fa in casa del Parma. Missione però non delle più agevoli, visto che sulla strada delle Biancoazzurre si presenterà quella AS Roma che da quattro anni domina il campionato Primavera, ma che proprio sul Titano, lo scorso anno, cadde per la prima volta dopo una striscia di imbattibilità lunghissima. La partita si giocherà alle 15:00 di domenica e sarà disponibile in diretta, con telecronaca integrale e senza costi, sulla piattaforma Titani.TV.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Obiettivo continuità per gli Under 17 di Bonesso, reduci dalla vittoria d’esordio sul campo della Triestina e fortemente intenzionati a raddoppiare il bottino in classifica in occasione della ‘prima’ casalinga, che i giovani Titani vivranno domenica mattina all’Ezio Conti di Dogana. Avversario il Padova, reduce dalla “X” con il Rimini. Si gioca alle 11:30. Alla stessa ora avrà inizio la seconda fatica stagionale degli Under 15, anche loro opposti al Padova. In questo caso il teatro della sfida sarà lo stadio di Montecchio. Cercano un riscatto dopo la sconfitta esterna della prima giornata i ragazzi della Primavera 4, a loro volta – proprio come U17 e U15 – in procinto di fare il debutto casalingo. Giocheranno come sempre d’anticipo i ragazzi di Cancelli, impegnati sabato pomeriggio a Dogana contro la Virtus Verona. Fischio d’inizio alle 15:00. Sarà invece il fine settimana della ‘prima’ stagionale assoluta per gli Under 16. Il cammino dei ragazzi di Vangelista inizia con la sfida al Lumezzane, in programma domenica pomeriggio a Dogana. Palla al centro alle 15:30.

Campionati regionali e provinciali

Dopo il pareggio – in inferiorità numerica – con cui si è chiusa la gara d’esordio, gli Under 14 provinciali andranno a caccia del bottino pieno in casa del Rivazzurra, che attende i ragazzi di Piselli alle 15:00 di sabato. Impegno domenicale invece per gli Under 14 a nove, che debutteranno nella stagione 2023-24 facendo gli onori di casa nei confronti della Polisportiva Garden. In questo caso si gioca a Montegiardino, con fischio d’inizio fissato alle 10:00. Sarà il fine settimana della ‘prima’ stagionale anche per le due formazioni Under 15 provinciali. Quella di Fabio Baschetti sarà di scena a Montecchio – alle 17:45 di sabato – contro il Tropical Coriano, mentre quella di Valentini farà visita al Corpolò alle 11:00 di domenica. Gli Under 17 provinciali inizieranno il loro cammino fra le mura amiche di Domagnano, dove domenica mattina (alle ore 10:00) riceveranno l’Athletic Poggio. Debutto esterno invece per gli Under 19 provinciali, di scena sul campo del Bellariva Virtus alle 15:00 di sabato. Seconda fatica ma ‘prima’ casalinga per gli Under 13 Professionisti, attesi dal confronto di Fiorentino con il Cesena, con cui incroceranno gli scarpini domenica a partire dalle 11:00. Sempre domenica, ma alle 12:30, gli Under 14 Professionisti esordiranno invece sul campo del Parma.