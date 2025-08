San Marino Academy. Femminile: c’è Claudia Mauri per il centrocampo biancoazzurro

I rinforzi per la stagione 2025-26 non si limitano a difesa e attacco. Anche il centrocampo ha le sue novità. Una risponde al nome di Claudia Mauri, giocatrice dal curriculum ricco, nel quale figurano nomi quali Riozzese, Mozzanica, Napoli e Milan. Per lei anche gettoni con l’Italia Under 19 e Under 20. Nell’ultima stagione ha indossato i colori del Lumezzane. “Fin dai primi contatti con la società ho avuto ottime impressioni. – fa sapere la ragazza classe 1992 – Quella di quest’anno sarà una squadra nel complesso molto giovane e perciò servivano anche profili come il mio, in grado di portare esperienza. Per me la gioventù deve essere sinonimo di entusiasmo e voglia di migliorare. Mi aspetto che le ragazze si mettano pienamente a disposizione e che non si accontentino mai dei propri risultati. Personalmente, queste sono proprio le sfide che mi piace cogliere. Perciò l’ho fatto.”

Oltre ad aver fatto tanta Serie A, il palmares personale di Claudia annovera due trionfi nel campionato cadetto: l’A2 con il Mozzanica (2009-10) e la B con il Napoli (2022-23): “In carriera ho vinto alcuni campionati e so che per avere una mentalità vincente bisogna partire prima di tutto dal gruppo. Una squadra unita dentro e fuori dal campo, la giusta atmosfera quando si lavora, sono la ricetta giusta per arrivare ai risultati. Perciò intendo assolutamente fare la mia parte, al meglio delle mie possibilità, per creare queste condizioni, certa che sarà il segreto per arrivare lontano.”

Numerosi gli incroci con la San Marino Academy fra Serie A e Serie B. Nel massimo campionato – era la stagione 2020-21 – affrontò le Titane con la maglia del Milan. “Quella passata è stata una stagione difficile per la San Marino Academy, – prosegue Mauri – complicata da alcune partenze importanti. Ripartire non è semplice. Nelle occasioni in cui mi è capitato di affrontare le Titane ho sempre notato una squadra che cercava di andare oltre le proprie difficoltà, che non mollava mai. È stato così anche l’anno scorso. Infatti, poi, alla fine si sono salvate. E non ne sono stata sorpresa.”

E adesso, per la nuova stagione che l’attende, la San Marino Academy potrà fare pieno affidamento sia sulle doti di ragazza che su quelle di calciatrice dell’ex Lumezzane. “Sono una centrocampista che ama giocare davanti alla difesa. Per caratteristiche sono propensa più che altro alla fase difensiva, anche se mi piace molto cercare di far partire le azioni d’attacco coinvolgendo più giocatrici possibili. Ritengo di avere anche una buona visione di gioco. Diciamo che tendo a leggere e considerare bene ogni situazione prima di agire. Caratterialmente sono una persona piuttosto timida e per questo sono abituata ad entrare nei nuovi ambienti in punta di piedi. Non è solo per il mio carattere, comunque, ma anche perché penso che sia essenziale, prima di tutto, rispettare le persone che hai davanti, senza sovrastarle. Questo, naturalmente, non significa che mi asterrò dal dare il mio contributo all’interno gruppo.” – garantisce la nuova Titana.

Benvenuta, Claudia!

