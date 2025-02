San Marino Academy. Femminile: c’è la capolista nell’infrasettimanale. Prinzivalli: “Servono altri punti”

Pochi giorni per rifiatare e per far sfumare la gioia della seconda vittoria consecutiva ed è già tempo di prepararsi per la trasferta – classifica alla mano – più impegnativa di tutte. La capolista Lazio, domani, farà gli onori di casa allo stadio Mirko Fersini di Formello per la sfida della 27° giornata di Serie B. Le Titane hanno messo una distanza di relativa sicurezza fra sé e la zona retrocessione dopo le vittorie contro Pavia e Freedom. Ma il traguardo non è ancora raggiunto e le ragazze di mister Venturi lo sanno bene. “Pur essendo consapevoli delle qualità che possiede la Lazio – afferma Elena Prinzivalli – abbiamo le nostre ambizioni e vogliamo fare una buona prestazione in casa della capolista, cercando di esprimere il più possibile il nostro gioco e stando naturalmente attente a non concedere spazi alle giocatrici laziali più temibili. Nonostante l’esultanza che abbiamo fatto alla fine della gara con la Freedom, siamo perfettamente consce del fatto che la salvezza non sia ancora raggiunta. Servono altri punti ed è nostro dovere cercarli anche contro le squadre di primissima fascia come è appunto la Lazio.”

In quella gioia manifestata sabato si individuava facilmente lo stemperamento di una tensione che aveva caratterizzato le ultime tre settimane delle Titane, piuttosto difficili ma in definitiva proficue. E adesso, con l’animo un po’ più leggero, si può provare ad alzare il tiro delle ambizioni. “Dopo tre scontri salvezza, abbiamo davanti una partita di natura diversa – prosegue la giocatrice bolognese – Difficile, certo, ma anche portatrice di minori pressioni. Questo non deve diventare la causa di una prestazione sottotono, ma al contrario un’occasione per spostare verso l’alto l’asticella della mentalità. Abbiamo studiato bene le nostre avversarie, sappiamo che ci attende una partita di sacrificio e di concentrazione costanti. Dovremo essere brave a difendere quando servirà, ma anche a ripartire velocemente non appena si apriranno gli spazi. Non andremo lì per fare una comparsata, ma per fare la nostra partita, puntando a qualcosa di importante.”

Mister Venturi ha operato due cambi nell’undici titolare di sabato scorso rispetto a quello che era sceso in campo a Pavia. Tra le novità c’era anche Elena, dirottata dalla fascia ad una posizione più centrale, da braccetto sinistro della difesa a tre. Un ruolo mai ricoperto ma che ha riservato piacevoli sorprese alla diretta interessata: “Devo essere sincera: nonostante non avessi mai giocato in quel ruolo, mi sono sentita bene, grazie soprattutto alla grande fiducia che mi hanno trasmesso le compagne ed il mister. Il loro supporto è stato fondamentale per scacciare ansie e pressioni e per giocare concentrata dall’inizio alla fine. Devo dire che quasi quasi preferisco giocare lì piuttosto che in fascia. Mi adatto meglio ai tempi di gioco. Certamente è stata una bella scoperta, per me.”

Come detto, sarà il Lazio Training Center di Formello a fare da location alla sfida. Più precisamente, si giocherà allo stadio Mirko Fersini, sito all’interno del grande complesso biancoceleste. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa