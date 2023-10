San Marino Academy. Femminile: domani arriva il Parma

Domani le Titane saranno in campo per la quinta giornata di Serie B. Non è stato sicuramente l’inizio di stagione sperato per le biancoazzurre, che hanno bisogno di invertire il trend dopo le due sconfitte patite contro Chievo Women e Cesena. Davanti troveranno una delle formazioni più attrezzate del campionato, il Parma, squadra in salute che finora ha portato a casa tre vittorie in quattro partite.

Aurora Manzetti si esprime così sul momento della squadra: “Due sconfitte consecutive non fanno benissimo al morale, ma adesso non dobbiamo pensarci. Cercheremo di giocare bene, di muovere velocemente la palla e in generale di uscire dal momento non brillantissimo in cui ci troviamo. Durante la settimana ci siamo preparate bene – aggiunge il difensore – Dobbiamo concentrare tutti i nostri pensieri nel fare bene con il Parma.”

Dopo la partita con il Parma ci sarà la sosta per le Nazionali e una vittoria consentirebbe di arrivarci con buoni pensieri. “Un risultato con il Parma servirebbe molto – prosegue Manzetti – Sarebbe un importante punto da cui ripartire. La sosta poi ci consentirà di ricaricare le energie e preparare al meglio la partita successiva che sarà molto importante per noi”.

Per Manzetti, classe 2005, questa è la prima stagione in Prima Squadra. È la più giovane del gruppo ed ha avuto fin da subito la piena fiducia del mister, giocando tutti i minuti di queste prime cinque uscite, Coppa Italia compresa. È senza dubbio un talento in rampa di lancio. “Aver fatto cinque partite consecutive da titolare e senza mai essere sostituita mi è servito molto per maturare in esperienza e convinzione – dichiara la giovane – Sento che sto crescendo partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Certo, mi è stata data una grande responsabilità, ma sono contenta di questo. Mi sento pronta ad affrontare ogni partita al massimo delle mie possibilità. Non è semplice il cammino che sto intraprendendo, soprattutto in ragione della mia età, ma sono orgogliosa della fiducia che mi è stata data e delle opportunità che il mister mi ha accordato. Sto cercando di sfruttare al meglio tutto ciò.”

San Marino Academy-Parma, valevole per la 5°giornata di Serie B, si gioca domenica alle 15:00 al campo sportivo di Acquaviva. La diretta sarà come sempre disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

