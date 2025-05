San Marino Academy. Femminile: domenica è il giorno della verità. Giorgia Miotto: “Concentrate in primis su di noi”

Trentesima e ultima giornata di Serie B. Le Titane si preparano a chiudere il cammino in casa, a Dogana, come due settimane fa. L’obiettivo resta la salvezza ma la strada per arrivarci è bipartita: un ramo è occupato da San Marino Academy-Vis Mediterranea; l’altro, da Bologna-Orobica. Già, perché battere la Vis non basta in sé e per sé: occorre che l’Orobica – oggi avanti di un punto sull’Academy – non faccia altrettanto con le Felsinee. Oppure, se le Titane dovessero pareggiare, avrebbero bisogno, per salvarsi, che l’Orobica non facesse risultato. Calcoli e proiezioni che fatalmente si intrufolano fra i pensieri degli addetti ai lavori, mentre si avvicina la domenica in cui tutto si deciderà. Ma adesso, per le ragazze di Bragantini, ciò che più conta è restare focalizzate sulla gara di Dogana, come anche Giorgia Miotto non manca di sottolineare: “Ci stiamo preparando alla partita di domenica concentrando le energie su di noi, sulla prestazione che dovremo fare e sul risultato che dobbiamo conquistare. Il fatto di chiudere questa stagione in casa rappresenta un punto di forza per noi e lo vogliamo sfruttare. Speriamo di avere lo stesso pubblico, lo stesso calore e la stessa partecipazione che abbiamo avuto contro l’Orobica, e per i quali siamo grate. Nei momenti critici quell’incitamento in più e quell’applauso in più possono fare la differenza. Noi faremo il massimo per centrare il nostro obiettivo, che è vincere. Poi dovremo guardare anche al risultato dell’altro campo, quello di Bologna-Orobica. È inevitabile. Ma fino a quel momento conta solo la nostra, di partita.”

E il piano gara è presto detto. “La nostra dovrà essere una partita aggressiva e subito votata alla ricerca del gol. – prosegue Miotto – La Vis Mediterranea è una squadra arcigna, che non andrà in alcun modo sottovalutata. Sarà infatti importante, per noi, anche la lettura dei momenti. Il gol dovrà essere cercato fin da principio, ma senza farci ossessionare da quel pensiero. Dovremo essere brave anche a gestire le fasi in cui gli spazi saranno chiusi, per andare poi a crearceli, quegli spazi. Saremo chiamate ad essere, allo stesso tempo, agguerrite e pazienti.”

Per Giorgia il finale di stagione è stato di particolare ispirazione. È stata la 44 a sbloccare la gara contro l’Orobica grazie ad un gran tiro a fil di palo; ed è stata sempre lei a propiziare, dalla bandierina del calcio d’angolo, l’autorete dell’1-1 in casa dell’Arezzo: “Mi sento molto bene, molto carica. E mi sento anche positiva: tanto a livello personale, quanto a proposito della squadra. Ultimamente sono entrata in diverse scene dei gol e sono molto felice di aver dato un contributo concreto alla causa. Tutto è dipeso dal modo in cui si siamo allenate in settimana: i gol sono la diretta conseguenza del buon lavoro di tutte, non solo di chi li segna.”

L’ultimo appuntamento della stagione è per domenica 18 maggio allo stadio di Dogana. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta streaming disponibile su Vivo Azzurro TV.

