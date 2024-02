San Marino Academy. Femminile: la prima di ritorno è in casa del Bologna

Il girone di ritorno si apre, per le Titane, come si era chiuso quello di andata: in trasferta. Stavolta però, rispetto a Narni, meno chilometri separeranno Menin e compagne dalla sede della sfida della 16° giornata. Sarà il Bologna a fare gli onori di casa allo stadio di Granarolo dell’Emilia. All’andata le Felsinee si imposero per 2-0 e oggi navigano in acque più tranquille rispetto alla San Marino Academy. Quest’ultima nelle gare con Brescia e Ternana ha raccolto buone indicazioni, che richiedono adesso di essere abbinate ad un necessario pragmatismo. “Veniamo da un periodo difficile e non è facile rimanere focalizzate sui miglioramenti tecnici o tattici quando i risultati stentano ad arrivare – ammette Federica Buonamassa – Ci vuole una certa mentalità, che stiamo cercando di coltivare parlando tra noi, confrontandoci e tenendo presente ciò che ha funzionato e ciò che va migliorato, in campo e fuori. Questa è una fase della stagione in cui è fondamentale farsi forza a vicenda: lo stiamo facendo, da squadra unita quale siamo. È qui che si vede di che pasta siamo fatte: l’imperativo è non mollare, avendo fiducia nel fatto che tutti gli sforzi profusi in allenamento e in partita ci ripagheranno anche sul piano dei risultati. È quello che la società ci chiede ed è quello che vogliamo fortissimamente tutte noi.”

Quest’anno il Bologna è, tecnicamente, una matricola. Tuttavia sarebbe alquanto imprudente trattarla come tale. “Penso che il Bologna sia una buonissima squadra – il parere di Buonamassa – Si è ulteriormente rinforzata nel mercato invernale e infatti nell’ultimo periodo ha avuto un buon rendimento. Anche noi però siamo uscite rafforzate dall’ultima sessione di mercato. Giocando con lo spirito giusto, possiamo fare una grande partita. “

L’ex Chievo ha dovuto far fronte ad un problema fisico che l’ha estromessa dalle gare disputate dopo la sosta. Adesso sta decisamente meglio ed è impaziente di rientrare. “Sto recuperando bene dall’infortunio che mi ha un po’ tormentato a gennaio – fa sapere – Ho ripreso ad allenarmi interamente con le compagne e mi sento pronta per tornare. Completata la prima metà di stagione, abbiamo la possibilità di tirare una riga e iniziare un nuovo tipo di cammino. Ciò che abbiamo messo in campo con la Ternana è stato positivo e ci è servito per prendere fiducia, anche se il risultato non è stato favorevole. Dobbiamo riprendere da lì, da quella voglia e da quella concentrazione, stavolta però cercando di portare a casa i punti che ci servono.”

Bologna – San Marino Academy si gioca allo stadio Luciano Bonarelli di Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, domenica 4 febbraio. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa