San Marino Academy. Femminile: le Titane ritrovano Acquaviva per la sfida al Tavagnacco

Lo stadio di Acquaviva si prepara a riaccogliere le Titane dopo due trasferte consecutive. L’avversario della seconda giornata del girone di ritorno è quel Tavagnacco che attualmente segue la squadra di Giacomo Venturi con appena una lunghezza di ritardo. Si profila all’orizzonte, insomma, una sfida con in palio qualcosa in più dei tre punti. “Quella che ci attende sarà una partita importante, un po’ come tutte quelle che abbiamo in calendario. – afferma Kristin Carrer – Certo, uno scontro diretto ha inevitabilmente qualche implicazione in più. Sarà fondamentale l’aspetto mentale per poter centrare il risultato che ci serve. Guadagneremmo punti, ma anche fiducia preziosa per il prosieguo del nostro cammino. Spero di portare fortuna perché contro questa squadra ho segnato una doppietta l’anno scorso. Anzi, più che portare fortuna spero di fare gol o comunque di dare un contributo concreto alla causa. E poi c’è da centrare questa prima vittoria casalinga a cui teniamo veramente tanto.”

Contro il Bologna Kristin ha ritrovato il campo, da subentrata, dopo un periodo di stop forzato dovuto ad un infortunio muscolare. “A livello personale sono abbastanza soddisfatta del mio ingresso in campo, risultato a parte – sostiene la classe 2002 – Venivo da un infortunio e sono rientrata anche prima di quello che mi avevano prospettato all’inizio. Ho giocato uno spezzone di gara dove l’aspetto mentale ha contato tanto. È stato bello arrivare al gol del pareggio e pesante subire il 2-1 subito dopo. Il mister chiedeva tanto a chi entrava dalla panchina a livello di approccio. Voleva che fossimo subito toste e sul pezzo. Credo che la partita abbia evidenziato ulteriori progressi da parte nostra sul piano del gioco. Secondo me un pareggio poteva starci. Certo, gli episodi non ci hanno favorito. Ma adesso è tutto archiviato e dobbiamo pensare al Tavagnacco.”

All’andata la San Marino Academy vinse in rimonta. Domenica sarà importante partire col piede giusto. “Una chiave sarà sicuramente l’approccio – conferma Carrer – Dovremo iniziare forte come a Bologna. In ogni caso, più che l’aggressione alta, quello che ci serve è imparare a far emergere le nostre qualità, perché ne abbiamo. Già dal mio arrivo, a dicembre, ho notato sensibili miglioramenti in come rischiamo maggiormente la giocata, in come ci muoviamo in campo, in come proviamo ad sviluppare un gioco che diventerà via via più maturo. C’è ancora da lavorare, lo sappiamo, ma credo che di questo passo, e credendo in noi stesse, potremo toglierci delle soddisfazioni.”

San Marino Academy – Tavagnacco si gioca allo stadio di Acquaviva ad un orario leggermente diverso da quello consueto. Il fischio d’inizio sarà emesso alle 15:00 mentre la diretta della sfida, come sempre, sarà disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

