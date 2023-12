San Marino Academy. Femminile: lo scontro diretto si gioca all’ora di pranzo. Bonnín: “Siamo sulla strada giusta. I risultati arriveranno” 

L’impegno di congedo dal 2023 coincide, per le Titane, con una delle trasferte più lunghe dell’anno. Il gruppo biancoazzurro si spingerà fino a Cuneo per la sfida dell’11° giornata, vero e proprio spareggio per concedersi una sosta di Natale un po’ più serena, vale a dire qualche passo sopra la zona rossa del raggruppamento. Attualmente, infatti, la San Marino Academy è terz’ultima a pari punti con la Freedom. E proprio la Freedom sarà l’avversaria di domenica. “Ci attende uno scontro diretto e dovremo fare di tutto per vincerlo, anche perché finora siamo ferme ad un unico successo, ottenuto ormai molto tempo fa. – rammenta Yolanda Bonnín – Un buon risultato ci servirebbe anche per andare alla sosta di Natale con una maggiore consapevolezza di noi. Le motivazioni, per questa domenica, non mancano di certo.”

La squadra è ancora in pieno work in progress: la missione è quella di tradurre totalmente in pratica le richieste di mister Venturi, approdato sul Titano non più di due settimane fa. “Ci stiamo allenando con intensità e concentrazione per arrivare a soddisfare pienamente le richieste del mister – fa sapere l’attaccante spagnola – Da quando è arrivato la squadra è molto cambiata tatticamente e già qualcosa si è visto contro il Pavia. Stiamo migliorando, ma bisogna sempre tenere a mente che lavoriamo con lui da nemmeno due settimane. Andando avanti su questa strada i risultati verranno, ne sono convinta.”

Si riparte dalle buone cose fatte con il Pavia. “Credo che domenica scorsa abbiamo fatto, a tratti, del buon calcio. Dobbiamo essere più efficaci in zona offensiva, però. Per questo serve ritrovare la migliore fiducia. – conclude Bonnín.

Freedom – San Marino Academy, in programma domenica 17 dicembre allo stadio Fratelli Paschiero, si giocherà ad un orario diverso dall’ordinario. Il fischio d’inizio verrà infatti emesso alle 13:00. La diretta sarà come sempre disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa