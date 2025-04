San Marino Academy. Femminile: Titane alla prova Genoa. Magni: “A Lumezzane prova di maturità. Nessuna gara ha esito scontato”  

La gioia e la soddisfazione per il successo di Lumezzane dovevano avere necessariamente vita corta. Il calendario corre e la salvezza resta tutta da conquistare. Le Titane lo sanno bene ed è per questo che, festeggiata la Pasqua, sono tornate a lavorare duro. Domenica c’è un avversario di quelli tostissimi: il Genoa, in lotta per l’ultimo appezzamento con vista sulla Serie A. C’è però un carico di consapevolezza supplementare che aiuta a preparare questo delicato incrocio casalingo con le Grifoncelle. “Sabato, secondo me, siamo state forti in qualcosa che in precedenza ci era mancato – afferma Gloria Magni – ossia reagire forte nei momenti in cui l’avversario preme. Il Lumezzane voleva rimontare e noi abbiamo risposto segnando altri gol. Sbloccare la partita e andare in vantaggio ci ha aiutato ad esprimerci nella maniera migliore. Siamo riuscite a mettere in pratica tante delle cose che proviamo in allenamento. Poi, dopo l’1-0, siamo state bravissime nel continuare a fare il nostro gioco, così come nel secondo tempo siamo state forti nel non demoralizzarci quando il Lumezzane si era portato sul 3-2. È stata una prova di maturità, che dovremo tenere a mente anche in vista dei prossimi impegni. Domenica ci aspetta il Genoa, che è una squadra fortissima, ma noi non ci faremo condizionare nè dal blasone, nè dalla classifica.”

Le due contendenti vedono i rispettivi obiettivi, pur non tenendoli ancora in pugno. Questo renderà molto labile – per non dire inesistente – il pericolo che Biancoazzurre e Rossoblù possano prendere sottogamba l’impegno. E anche Magni è dello stesso avviso: “Mi aspetto una gara tra due squadre dallo spirito molto combattivo. Loro si giocano il terzo posto e noi la salvezza: non possono mancare le motivazioni su entrambi i fronti. Nessuna partita si può dare per scontata, come del resto abbiamo visto anche su altri campi, recentemente. Loro vorranno imporsi per avvicinare il loro obiettivo: la stessa identica cosa vale per noi.”

Tra i dati positivi dell’ultima trasferta lombarda c’è quello delle palle inattive, vecchio pallino delle recenti stagioni. Le ragazze di Bragantini non solo sono state molto forti su quelle a sfavore, ma su una di quelle a favore hanno trovato il gol del vantaggio, proprio con Gloria Magni a firmare l’assist. “Le palle inattive, sia quelle d’attacco che quelle in difesa, sono un aspetto che curiamo molto, sapendo di averne bisogno. Provare e riprovare ci ha aiutato a migliorare. Con il Lumezzane, finalmente, abbiamo tratto massimo profitto dai nostri sforzi. Sapevamo che la palla sul secondo palo sarebbe stata pericolosa ed è così che Francesca Larocca ha segnato il gol del vantaggio. Ma siamo molto soddisfatte anche di esserci dimostrate solide sulle palle inattive a sfavore. Il lavoro, come si vede, paga sempre. Semplicemente, bisogna continuare così.” – conclude la 26 Titana.

Quella tra San Marino Academy e Genoa sarà una sfida mattutina, e sarà valevole per la giornata numero 27 della Serie B femminile. Per l’occasione si torna allo stadio di Montecchio. Palla al centro alle 11:30 e diretta su Vivo Azzurro TV.

Ufficio Stampa