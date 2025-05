San Marino Academy. Giovanili: domani le U17 sfidano la SPAL in finale, ultima chiamata per gli U19

SETTORE FEMMINILE

È il week-end della finale. Dopo aver superato ai calci di rigore il San Nicolò, le Under 17 si preparano all’appuntamento più importante della Seconda Fase Regionale. Di fronte alle Titane di Zaghini, sabato, ci sarà la S.P.A.L. Si gioca naturalmente in campo neutro, e per la precisione allo stadio “Bergamini” di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Palla al centro alle 18:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Il pareggio acciuffato in extremis contro il Misano ha permesso agli Under 19 di mantenere la prima posizione nel girone di Romagna League. Un dato tutt’altro che trascurabile, dal momento che solo le vincitrici dei quattro raggruppamenti si qualificano per le semifinali. Pertanto la missione dei giovani Titani, per la terza e ultima giornata della fase a gironi, è di semplice enunciazione: rimanere lì. Per farlo serve battere l’Accademia Marignanese col maggior margine possibile. Al momento infatti la San Marino Academy è a pari punti con il Misano, ma non solo: è pari anche per differenza reti. L’elemento che, allo stato attuale dell’arte, fa la differenza è il solo gol segnato in più rispetto ai diretti rivali: 7 contro 6. Qualcosa che non può fare dormire sonni tranquilli e che quindi impone la produzione del massimo sforzo nella giornata in cui tutto si deciderà. La San Marino Academy farà da padrona di casa contro l’Accademia Marignanese, attesa a Dogana sabato alle 15:30. Accademia che peraltro è in gioco per il passaggio del turno, avendo appena un punto in meno rispetto alla coppia San Marino Academy-Misano. Quest’ultimo chiuderà la fase a gironi affrontando il fanalino San Lorenzo. In campo nel fine settimana anche gli Under 14 Provinciali di Piselli, in ripresa grazie alla netta vittoria centrata sul campo del River Delfini. Le possibilità di passaggio del turno in coppa restano però legate alle ultime due giornate della fase a gironi, che solo in un caso vedranno i Titani in azione – appunto nel fine settimana alle porte. La partita che attende i giovani Biancoazzurri è interna: domenica mattina, alle 10:30, sfideranno il Victoria a Fiorentino. Nell’ultima giornata osserveranno invece il turno di riposo.

