San Marino Academy. Giovanili: en plein biancoazzurro nella doppia trasferta di Trento

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Inizia come meglio non avrebbe potuto la stagione degli Under 15 e degli Under 17 nazionali, ospiti del Trento. I primi, allenati quest’anno da Dario Vanni, si impongono in rimonta sui padroni di casa, avanti al 37’ con Morandi e subito raggiunti da Shehi. Il gol che vale tre punti lo mette a segno capitan Mazza su punizione al 7’ della ripresa. Basta una sola rete, invece, agli Under 17 di Di Maio per fare bottino pieno in terra trentina. Il Trento resta in dieci uomini al 38’ per il rosso diretto comminato a Calzà. L’acuto decisivo arriva al 26’ della ripresa e reca la firma di Markaj.

Campionato Under 17 Serie C, 1. giornata | Trento – San Marino Academy 0-1

TRENTO

Simonini; Marchi, Chemolli (dal 65’ Manica), Calzà, Ferrari, Eccheli, Fedele, Manfredi (dal 65’ Dalla Palma), Spigola (dal 65’ Laratta), Said, Battocchi (dall’84’ Albertini)

A disposizione: Demori, Leonardi, Ardovini, Maliverni

Allenatore: Paolo Morabito

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio, Colombini, Pennacchini (dal 69’ Markaj), Montali, Baiardi, Arcangeli (dall’89’ N. Tamagnini), Meloni, Canarezza (dall’89’ Podeschi), Molinari (dal 69’ Raschi), S. Tamagnini (dal 60’ Grandoni)

A disposizione: Baldacci, Zavoli, Mirchev

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Emilio Filippo Privitelli di Trento

Assistenti: Alessandro Balestra di Trento e Simone Prosperi di Arco Riva

Ammoniti: Colombini, Chemolli, S. Tamagnini, Meloni, Battocchi

Espulsi: Calzà (rosso diretto)

Marcatori: 71’ Markaj

Campionato Under 15 Serie C, 1. giornata | Trento – San Marino Academy 1-2

TRENTO

Retornaz; Penasa (dal 72’ Augusto), Ravagni (dal 72’ Corradini), Abbasciano (dal 72’ De Uffici), Tomedi, Rossi, Nguyen (dal 58’ Tacconi), Signorelli, Morandi, Marchesini (dal 50’ Marzullo), Toniolli

A disposizione: Napoliello, Martino, Segatta, Giovannini

Allenatore: Edoardo Romani

SAN MARINO ACADEMY

Azzouine; Prendi (dall’80’ De Luca), M. Ceccoli (dal 41’ Taini), Mazza, Piergiacomi, A. Ceccoli, Ionni (dall’80’ Amati), Angelini, Shehi (dall’80’ Renzi), Nicolini (dal 72’ Testoni), Della Balda (dal 67’ Frulli)

A disposizione: Michelotti

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Alessio Salladina di Trento

Assistenti: Massimiliano Baccini e Mattia De Bortoli Morandi di Arco Riva

Ammoniti: Mazza, Prendi, Signorelli

Marcatori: 37’ Morandi, 38’ Shehi, 47’ Mazza

Ufficio Stampa